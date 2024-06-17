Новый флагшток, тротуары на опасной дороге, награды тагильским медикам и тарифы

Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
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Напротив светомузыкального фонтана в Нижнем Тагиле появится флагшток высотой в 50 метров. На его установку мэрия готова потратить 30 млн рублей. Подрядчику предстоит не только установить сооружение, но и облагородить территорию. Работы должны быть завершены до Дня города.
«Уралхимпласт-Амдор» вынесено предупреждение МЧС из-за того, что компания не оформила паспорта безопасности на промышленные объекты. На оформление «УХП-Амдор», как и всем предприятиям, отводился срок до конца 2023 года, однако проведенная в мае проверка показала, что к разработке важной документации оно даже не приступало.
На улице Круговой в 9 поселке под Нижним Тагилом обустроят тротуары. Этого события жители ждали несколько лет: они считают эту улицу опасной из-за отсутствия пешеходной зоны. Передвигаться людям приходится по обочинам с риском попасть под машину. На тротуары потратят 27,6 млн рублей.
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев провел традиционный прием к Дню медика. На торжественное мероприятие власти пригласили врачей, медицинских сестер, сотрудников скорой помощи. 34 человека получили заслуженные награды — благодарности, благодарственные письма и почетные грамоты.
В Свердловской области с 1 июля вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В среднем цены увеличатся на 9,8%, а в Качканарском районе — более чем на 13%. Это общее для всех регионов России повышение: по закону тарифы, а стране индексируются раз в год.