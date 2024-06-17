Новый флагшток, тротуары на опасной дороге, награды тагильским медикам и тарифы

В Свердловской области с 1 июля вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В среднем цены увеличатся на 9,8%, а в Качканарском районе — более чем на 13%. Это общее для всех регионов России повышение: по закону тарифы, а стране индексируются раз в год.