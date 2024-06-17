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Новый флагшток, тротуары на опасной дороге, награды тагильским медикам и тарифы

Новый флагшток, тротуары на опасной дороге, награды тагильским медикам и тарифы

17 июня 2024, 16:54
Фото: Изображение Midjourney
На тагильской набережной появится 50-метровый флагшток к Дню города. «УХП-Амдор» не оформил паспорта безопасности на предприятия. В 9 поселке под Тагилом появятся тротуары. Тагильчане получили награды к Дню медика. В Свердловской области вырастут тарифы ЖКХ. Итоги Тагила и области за 17 июня.

Напротив светомузыкального фонтана в Нижнем Тагиле появится флагшток высотой в 50 метров. На его установку мэрия готова потратить 30 млн рублей. Подрядчику предстоит не только установить сооружение, но и облагородить территорию. Работы должны быть завершены до Дня города.

Установить 50-метровый флагшток в Нижнем Тагиле планируется до Дня города
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«Уралхимпласт-Амдор» вынесено предупреждение МЧС из-за того, что компания не оформила паспорта безопасности на промышленные объекты. На оформление «УХП-Амдор», как и всем предприятиям, отводился срок до конца 2023 года, однако проведенная в мае проверка показала, что к разработке важной документации оно даже не приступало.

«УХП-Амдор» в Тагиле получил предостережение за отсутствие паспортов безопасности
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На улице Круговой в 9 поселке под Нижним Тагилом обустроят тротуары. Этого события жители ждали несколько лет: они считают эту улицу опасной из-за отсутствия пешеходной зоны. Передвигаться людям приходится по обочинам с риском попасть под машину. На тротуары потратят 27,6 млн рублей.

В Нижнем Тагиле на опасной дороге в 9 поселке обустроят тротуары
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Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев провел традиционный прием к Дню медика. На торжественное мероприятие власти пригласили врачей, медицинских сестер, сотрудников скорой помощи. 34 человека получили заслуженные награды — благодарности, благодарственные письма и почетные грамоты.

34 медработника получили награды главы Нижнего Тагила за вклад в охрану здоровья
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В Свердловской области с 1 июля вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В среднем цены увеличатся на 9,8%, а в Качканарском районе — более чем на 13%. Это общее для всех регионов России повышение: по закону тарифы, а стране индексируются раз в год.

Тарифы на услуги ЖКХ в Свердловской области вырастут от 9 до 13,8% с 1 июля
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Установить 50-метровый флагшток в Нижнем Тагиле планируется до Дня города
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