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Пенсионерка в черной куртке пропала трое суток назад в Екатеринбурге

Пенсионерка в черной куртке пропала трое суток назад в Екатеринбурге

17 июня 2024, 06:50
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге разыскивают 73-летнюю женщину, которая пропала 14 июня 2024 года. Ей может быть необходима помощь врачей.

По словам волонтеров, в поисках пожилой женщины могут помочь водители автомобилей, которые в день исчезновения екатеринбурженки в послеобеденное время ехали по улице Павлова или по переулку Суворовский, рассказали в региональном отряде «Лиза Алерт».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

На видеорегистраторы могла попасть пенсионерка. На ней были надеты сапоги черного цвета, а также черная зимняя куртка. Женщина может нуждаться в медпомощи.

Напомним, 13 июня 2024 года в Екатеринбурге пропала 14-летняя девочка. На ней были надеты бейсболка Nike, темная одежда и светлая обувь.

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