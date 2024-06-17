Пенсионерка в черной куртке пропала трое суток назад в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Updated Сегодня, 06:52
По словам волонтеров, в поисках пожилой женщины могут помочь водители автомобилей, которые в день исчезновения екатеринбурженки в послеобеденное время ехали по улице Павлова или по переулку Суворовский, рассказали в региональном отряде «Лиза Алерт».
На видеорегистраторы могла попасть пенсионерка. На ней были надеты сапоги черного цвета, а также черная зимняя куртка. Женщина может нуждаться в медпомощи.
Напомним, 13 июня 2024 года в Екатеринбурге пропала 14-летняя девочка. На ней были надеты бейсболка Nike, темная одежда и светлая обувь.