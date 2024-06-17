Пенсионерка в черной куртке пропала трое суток назад в Екатеринбурге

По словам волонтеров, в поисках пожилой женщины могут помочь водители автомобилей, которые в день исчезновения екатеринбурженки в послеобеденное время ехали по улице Павлова или по переулку Суворовский, рассказали в региональном отряде «Лиза Алерт».