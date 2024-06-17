Под Нижним Тагилом 10-летняя девочка упала с электросамоката и получила травмы

Девочка каталась на принадлежащей семье самокате Xaomi рядом со своим дачным домом с разрешения отца. Она потеряла управление на прямом асфальтированном участке дороги и упала. Пострадавшую госпитализировали с подозрением на сотрясение головного мозга и ссадинами.