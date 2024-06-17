Под Нижним Тагилом 10-летняя девочка упала с электросамоката и получила травмы

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
Дорожный инцидент с участием малолетнего ребенка произошел в понедельник, 17 июня, сообщает пресс-служба ГАИ.
Девочка каталась на принадлежащей семье самокате Xaomi рядом со своим дачным домом с разрешения отца. Она потеряла управление на прямом асфальтированном участке дороги и упала. Пострадавшую госпитализировали с подозрением на сотрясение головного мозга и ссадинами.
Установлено, что в момент падения на ребенке не было необходимых средств защиты.
Ранее в Екатеринбурге упал с самоката и разбил голову молодой человек.