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10-летняя свердловчанка получила травмы при падении с электросамоката

Под Нижним Тагилом 10-летняя девочка упала с электросамоката и получила травмы

17 июня 2024, 16:16
Фото: ГИБДД Свердловской области

10-летняя свердловчанка получила травмы при падении с электросамоката

Несовершеннолетняя жительница села Малая Лая упала на асфальтированном участке дороги на улице Ленина.

Дорожный инцидент с участием малолетнего ребенка произошел в понедельник, 17 июня, сообщает пресс-служба ГАИ.

Девочка каталась на принадлежащей семье самокате Xaomi рядом со своим дачным домом с разрешения отца. Она потеряла управление на прямом асфальтированном участке дороги и упала. Пострадавшую госпитализировали с подозрением на сотрясение головного мозга и ссадинами.

Установлено, что в момент падения на ребенке не было необходимых средств защиты.

Ранее в Екатеринбурге упал с самоката и разбил голову молодой человек.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Нижний Тагил#ГАИ#Девочка#Госпитализация#Травмы#Средства защиты#18+#Екатеринбург#Электросамокат#Дорожный инцидент#Сотрясение головного мозга#Ссадины
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