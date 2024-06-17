Подросток утонул на реке в Талице

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Мальчик пошел на реку вместе со своими младшими братьями, а также с бывшим супругом мамы. Он зашел в воду и в какой-то момент утонул, пишет Е1.
По словам мамы, плавал сын плохо. Его братья заметили, что в том месте, где он утонул, на поверхности воды были пузыри. Известно, что глубина была небольшая. Однако дети не сразу позвали на помощь, так как думали, что он просто нырнул.
Утонувший подросток был одним из пяти детей в семье. Двое старших детей, уже достигших совершеннолетия, живут с отцом. С матерью, кроме погибшего мальчика, живут двое младших детей.
В МЧС также сообщили, что ЧП произошло на пляже, где запрещено купаться.
Напомним, 13 июня 2024 года на водоеме в Карпинске утонул 17-летний подросток, который пришел к берегу с друзьями.