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Пять проектов тагильских общественников получили грантовую поддержку ФПР

Пять общественных проектов Нижнего Тагила поддержал Фонд президентских грантов

17 июня 2024, 14:47
Фото: Изображение Midjourney

Пять проектов тагильских общественников получили грантовую поддержку ФПР

На пять проектов в Нижнего Тагила ФПР выделит 16,5 млн рублей.

Фонд президентских грантов поддержит пять проектов по итогам очередного конкурса 2024 года, сообщает мэрия города.

Сумма, которую выигрывают общественные организации, увеличивается с каждым годом. Если пять лет назаду удалось защитить проекты на сумму 5 млн рублей, то сейчас она выросла в четыре раза.

Это второй конкурс 2024 года, в нем победили пять проектов — почти все они связаны с поддержкой людей с ограниченными возможностями здоровья. А в первом конкурсе текущего года поддержку получил еще один проект под названием «Включайся в спорт». Общая сумма полученных грантов по итогам двух конкурсов составит 20 млн рублей.

Ранее стало известно, что отличники тагильской школы №32 выиграли спортивную площадку для младших классов.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Инвалиды#Социальные проекты#Общественные организации#Школа №32#Екатеринбург#Фонд президентских грантов#Мэрия города
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