Пять общественных проектов Нижнего Тагила поддержал Фонд президентских грантов

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Фонд президентских грантов поддержит пять проектов по итогам очередного конкурса 2024 года, сообщает мэрия города.
Сумма, которую выигрывают общественные организации, увеличивается с каждым годом. Если пять лет назаду удалось защитить проекты на сумму 5 млн рублей, то сейчас она выросла в четыре раза.
Это второй конкурс 2024 года, в нем победили пять проектов — почти все они связаны с поддержкой людей с ограниченными возможностями здоровья. А в первом конкурсе текущего года поддержку получил еще один проект под названием «Включайся в спорт». Общая сумма полученных грантов по итогам двух конкурсов составит 20 млн рублей.
Ранее стало известно, что отличники тагильской школы №32 выиграли спортивную площадку для младших классов.