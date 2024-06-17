Пять общественных проектов Нижнего Тагила поддержал Фонд президентских грантов

Это второй конкурс 2024 года, в нем победили пять проектов — почти все они связаны с поддержкой людей с ограниченными возможностями здоровья. А в первом конкурсе текущего года поддержку получил еще один проект под названием «Включайся в спорт». Общая сумма полученных грантов по итогам двух конкурсов составит 20 млн рублей.