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Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

Самокатчик в Екатеринбурге упал и разбил голову

Самокатчик в Екатеринбурге упал и разбил голову

17 июня 2024, 06:27
Фото: 1MI
Житель Екатеринбурга разбил голову, упав с самоката на проезжей части из-за автомобиля. ЧП произошло около гимназии №9.

По словам одной из очевидиц, самокатчика в какой-то момент задела машина, которая проезжала мимо. Вследствие этого у самоката оказалось сломано колесо. Молодой человек упал и потерял сознание, пишет Е1.

Пострадавшему вызвали скорую помощь, которая быстро приехала к месту инцидента.

Напомним, 56-летняя жительница Свердловской области, ехавшая на самокате по трассе, упала и повредила голову, так как не осуществила контроль движения своего транспорта. В связи с этим ее отвезли в больницу.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Скорая помощь#Автомобиль#Пострадавший#ЧП#18+#Екатеринбург#Самокат#Авария#Инцидент
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