Самокатчик в Екатеринбурге упал и разбил голову

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
По словам одной из очевидиц, самокатчика в какой-то момент задела машина, которая проезжала мимо. Вследствие этого у самоката оказалось сломано колесо. Молодой человек упал и потерял сознание, пишет Е1.
Пострадавшему вызвали скорую помощь, которая быстро приехала к месту инцидента.
Напомним, 56-летняя жительница Свердловской области, ехавшая на самокате по трассе, упала и повредила голову, так как не осуществила контроль движения своего транспорта. В связи с этим ее отвезли в больницу.