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Published Сегодня, 07:20

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Updated Сегодня, 07:22

Семья в Екатеринбурге заразилась герпесом после купания на Шарташе

Семья в Екатеринбурге заразилась герпесом после купания на Шарташе

17 июня 2024, 07:20
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге семья покрылась пятнами после того, как сходила искупаться на озеро Шарташ.

На озере ходили женщина, ее мать и дети 13 и 6 лет. После купания в водоеме вся семья обнаружила на себе красные пятна, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

Екатеринбуржцы обратились к врачу. В результате исследования им диагностировали герпес.

Напомним, в Роспотребнадзоре Свердловской области отметили, что в регионе нет безопасных водоемов. Так, в некоторых местах свердловчане могут «подхватить» гепатит А, паразитов и другие инфекции. Кроме того, можно отравиться токсинами.

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