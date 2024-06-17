Семья в Екатеринбурге заразилась герпесом после купания на Шарташе

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
На озере ходили женщина, ее мать и дети 13 и 6 лет. После купания в водоеме вся семья обнаружила на себе красные пятна, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».
Екатеринбуржцы обратились к врачу. В результате исследования им диагностировали герпес.
Напомним, в Роспотребнадзоре Свердловской области отметили, что в регионе нет безопасных водоемов. Так, в некоторых местах свердловчане могут «подхватить» гепатит А, паразитов и другие инфекции. Кроме того, можно отравиться токсинами.