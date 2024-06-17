Семья в Екатеринбурге заразилась герпесом после купания на Шарташе

Напомним, в Роспотребнадзоре Свердловской области отметили, что в регионе нет безопасных водоемов. Так, в некоторых местах свердловчане могут «подхватить» гепатит А, паразитов и другие инфекции. Кроме того, можно отравиться токсинами.