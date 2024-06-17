Семья в Невьянске чуть не погибла из-за угарного газа во время капремонта

Женщина позже рассказала, что сыновья купались в ванной, а затем один из них стал кричать. Когда свердловчанка прибежала на крик, она увидела, что младший сын теряет сознание. Она вынесла его на руках, а старший мальчик вышел самостоятельно и упал в коридоре. Мать пыталась привести сыновей в чувство, но в какой-то момент она сама почувствовала недомогание. Женщина успела позвонить в 112, а также мужу и родителям, успела открыть дверь и рухнула без сознания.