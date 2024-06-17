Семья в Невьянске чуть не погибла из-за угарного газа во время капремонта

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
В доме, где живет семья, в 2024 году начался капремонт крыши. В день ЧП мужчине, возвращавшемуся с работы, позвонила жена и сказала, что их старшему сыну стало плохо. Чуть позже мужчина перезвонил и уточнил, нужны ли какие-то лекарства, пишет Е1.
В ответ супруга отвечала невпопад, а затем стала тяжело дышать и, захрипев, упала. После этого горожанин позвонил в скорую помощь, где ему сказали, что на их адрес уже есть вызов. Около дома мужчина встретил тещу и вместе с ней они пришли домой. В квартире лежали без сознания жена и двое детей.
Женщина позже рассказала, что сыновья купались в ванной, а затем один из них стал кричать. Когда свердловчанка прибежала на крик, она увидела, что младший сын теряет сознание. Она вынесла его на руках, а старший мальчик вышел самостоятельно и упал в коридоре. Мать пыталась привести сыновей в чувство, но в какой-то момент она сама почувствовала недомогание. Женщина успела позвонить в 112, а также мужу и родителям, успела открыть дверь и рухнула без сознания.
В больнице диагностировали отравление угарным газом. Старший сын впал в кому и его срочно перевели в медучреждение Екатеринбурга, а женщину с младшим сыном привезли в Нижний Тагил. Вскоре пострадавших выписали, однако им необходимо пройти курс лечения.
По версии мужчины, утечка газа произошла с крыши, где делается капремонт. Он рассказал, что рабочие оставили щели между шахтами дымохода соседей и их вытяжкой. Однако, так как дымоходы были в плохом состоянии, шла обратная тяга, вследствие чего в квартире оказался угарный газ. Также мужчина заказал экспертизу, чтобы установить, почему в квартире скопился газ, и написал заявление в полицию. Ведется проверка. Семья в настоящий момент живет в съемной квартире.
Напомним, в поселке под Екатеринбургом произошло массовое отравление местных жителей йодо-борным соединением.