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Posted Сегодня, 12:49

Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

В Свердловской области вырастут тарифы на услуги ЖКХ

Тарифы на услуги ЖКХ в Свердловской области вырастут от 9 до 13,8% с 1 июля

17 июня 2024, 12:49
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области вырастут тарифы на услуги ЖКХ

Свердловчане будут больше платить за газ, воду, электричество и вывоз мусора.

В Свердловской области с 1 июля поднимут тарифы на услуги ЖКХ, проинформировал департамент госжилстройнадзора.

Во втором полугодии 2024 года свердловчане в среднем будут платить на 9,8% больше. Самое большое увеличение стоимости ожидает жителей Качканарского района, где цены скакнут сразу на 13,8%.

Дороже будут стоить газ, вода, электричество, увеличится стоимость услуг по сбору, вывозу и хранению мусора.

Напомним, что тарифы на услуги ЖКХ в России повышаются один раз в году с 1 июля. Расчеты за июнь коммунальщики произведут по старым ценам.

В поселках Нижнего Тагила появились новые контейнерные площадки.

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#Дарья Бобровицкая#Экономика#Цены#Свердловская область#Электричество#Вода#Мусор#ГАЗ#ЖКХ#Тарифы#Повышение#Екатеринбург#Департамент госжилстройнадзора
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