Тарифы на услуги ЖКХ в Свердловской области вырастут от 9 до 13,8% с 1 июля

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
В Свердловской области с 1 июля поднимут тарифы на услуги ЖКХ, проинформировал департамент госжилстройнадзора.
Во втором полугодии 2024 года свердловчане в среднем будут платить на 9,8% больше. Самое большое увеличение стоимости ожидает жителей Качканарского района, где цены скакнут сразу на 13,8%.
Дороже будут стоить газ, вода, электричество, увеличится стоимость услуг по сбору, вывозу и хранению мусора.
Напомним, что тарифы на услуги ЖКХ в России повышаются один раз в году с 1 июля. Расчеты за июнь коммунальщики произведут по старым ценам.
В поселках Нижнего Тагила появились новые контейнерные площадки.