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Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Уроженке Казахстана отказали в гражданстве в Екатеринбурге

Уроженке Казахстана отказали в гражданстве в Екатеринбурге

17 июня 2024, 12:24
Фото: 1MI
В Екатеринбурге отказали в получении гражданства РФ 26-летней уроженке Казахстана.

В прошлом году девушка вместе со своим супругом переехала в РФ, где у нее живут родственники. Также она захотела получить российское гражданство, так как без него ее не устраивали на официальную работу, рассказали в Telegram-канале «Русская община ZOV».

Однако девушке сообщили неверные сроки пребывания на территории России. Когда она пришла получать справку для оформления ВНЖ, ей отдали повестку в суд. При этом девушке сообщили, что ее отправят в Казахстан на несколько месяцев.

Однако в суде ей назначили штраф за несоблюдение сроков нахождения в стране, а также обязали вернуться в Казахстан и запретили въезжать в РФ в течение пяти лет.

Напомним, в Екатеринбурге чуть не депортировали семью в Казахстан, которая живет в стране несколько лет. Однако в итоге суд разрешил им жить в РФ.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Гражданство#Казахстан#Сроки#Миграция#Права человека#Екатеринбург#Инцидент#Вид на жительство
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