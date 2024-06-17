Уроженке Казахстана отказали в гражданстве в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
В прошлом году девушка вместе со своим супругом переехала в РФ, где у нее живут родственники. Также она захотела получить российское гражданство, так как без него ее не устраивали на официальную работу, рассказали в Telegram-канале «Русская община ZOV».
Однако девушке сообщили неверные сроки пребывания на территории России. Когда она пришла получать справку для оформления ВНЖ, ей отдали повестку в суд. При этом девушке сообщили, что ее отправят в Казахстан на несколько месяцев.
Однако в суде ей назначили штраф за несоблюдение сроков нахождения в стране, а также обязали вернуться в Казахстан и запретили въезжать в РФ в течение пяти лет.
Напомним, в Екатеринбурге чуть не депортировали семью в Казахстан, которая живет в стране несколько лет. Однако в итоге суд разрешил им жить в РФ.