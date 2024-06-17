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Modified Сегодня, 08:48

Updated Сегодня, 08:48

50-метровый флагшток появится на набережной Нижнего Тагила в начале августа

Установить 50-метровый флагшток в Нижнем Тагиле планируется до Дня города

17 июня 2024, 08:37
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

50-метровый флагшток появится на набережной Нижнего Тагила в начале августа

В Нижнем Тагиле на набережной напротив светомузыкального фонтана планируется установить 50-метровый флагшток. Все работы администрация города планирует завершить до Дня города.

Флагшток будет установлен на специальный фундамент. Подрядчику предстоит сделать стены и площадку из гранитных плит одного цвета.

Среди работ также значатся — установка ограждения, видеонаблюдение и благоустройство территории. Также там будет сделано наружное освещение.

Работы должны быть завершены до 5 августа 2024 года.

Напомним, идею об установке флага поддержали депутаты гордумы в конце мая. Новый объект получит фундамент с опорой. Также на нем будет механизм для изменения высоты флага.

#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Флаг#Тагильская лагуна#Набережная#Патриотизм#Екатеринбург
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