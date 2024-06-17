Установить 50-метровый флагшток в Нижнем Тагиле планируется до Дня города

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Флагшток будет установлен на специальный фундамент. Подрядчику предстоит сделать стены и площадку из гранитных плит одного цвета.
Среди работ также значатся — установка ограждения, видеонаблюдение и благоустройство территории. Также там будет сделано наружное освещение.
Работы должны быть завершены до 5 августа 2024 года.
Напомним, идею об установке флага поддержали депутаты гордумы в конце мая. Новый объект получит фундамент с опорой. Также на нем будет механизм для изменения высоты флага.