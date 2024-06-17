В Екатеринбурге начнется суд над американкой за перевод денег ВСУ

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Женщину обвиняют в госизмене. Ранее сообщалось, что женщина высылала средства одной из организаций на Украине. Деньги тратились на покупку боеприпасов и других предметов.
Так, по данным ФСБ, женщина участвовала в акциях в поддержку Украины, которые проходили на территории США.
Напомним, ранее стало известно, что в Екатеринбурге будет рассмотрено дело еще одного американского гражданина — Эвана Гершковича. Журналиста обвинили в шпионаже в отношении УВЗ, расположенного в Нижнем Тагиле.