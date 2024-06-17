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Published Сегодня, 11:29

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Updated Сегодня, 11:31

В Екатеринбурге начнется суд над американкой за перевод денег ВСУ

В Екатеринбурге начнется суд над американкой за перевод денег ВСУ

17 июня 2024, 11:29
Фото: 1MI
В Свердловском областном суде стартует рассмотрение уголовного дела Ксении Карелиной. Женщина из США. Заседание назначено на 20 июня. Данные появились на сайте суда.

Женщину обвиняют в госизмене. Ранее сообщалось, что женщина высылала средства одной из организаций на Украине. Деньги тратились на покупку боеприпасов и других предметов.

Так, по данным ФСБ, женщина участвовала в акциях в поддержку Украины, которые проходили на территории США.

Напомним, ранее стало известно, что в Екатеринбурге будет рассмотрено дело еще одного американского гражданина — Эвана Гершковича. Журналиста обвинили в шпионаже в отношении УВЗ, расположенного в Нижнем Тагиле.

#Ирина Кирилова#Суд#Криминал#Заседание#Обвинение#Екатеринбург#Госизмена
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