В Нижнем Тагиле на опасной дороге в 9 поселке обустроят тротуары

Posted Сегодня, 03:00
Published Сегодня, 03:00
Modified Сегодня, 03:00
Updated Сегодня, 03:00
Стоимость работ по обустройству составляет 27,6 миллиона рублей. При этом контракт предусматривает, что тротуар будет обустроен не только непосредственно на Круговой. Работы будут выполняться от улицы Алтайской до улицы Калинина. Так, новые тротуары появятся на участке дороги со стороны улиц Юности и Киевская.
Согласно данным из технической документации, покрытие этой автомобильной дороги в Дзержинском районе Нижнего Тагила находится в неудовлетворительном состоянии.
Асфальтобетонное покрытие находится в неудовлетворительном состоянии: ямочность, сетка трещин, выбоины, износ покрытия до 90%, либо отсутствует. Бортовой камень частично разрушен, или отсутствует, — говорится в дефектной ведомости, оказавшейся в распоряжении TagilCity.ru.
Все работы потенциальному подрядчику предстоит выполнить уже в 2024 году. Контракт рассчитан до 25 сентября текущего года.
На тротуарах на Круговой действительно опасно, утверждают местные жители в беседе в редакцией. Людям приходится ходить по краю дороги, а также пересекать ее без каких-либо пешеходных переходов. Дети по Круговой могут идти в школу, а взрослые на работу. Неудобства создает и то, что по краю дороги постоянно пыльно. При проезде машин вся пыль поднимается в воздух. В зимнее же время жителям на свой страх и риск приходится ходить по сугробам.
На улице совсем нет тротуара, а машины гоняют как бешеные. Страшно ходить по такой дороге, того и гляди собьет кто. Очень часто машины едут на большой скорости, мне кажется, что там ездят даже с большей скоростью, чем надо, хотя висят знаки ограничения скорости в 40 км/ч, — рассказала TagilCity.ru местная жительница Анастасия.
Летом 2023 года местная жительница Алина сняла на видео, как ей приходится идти по дороге с коляской. Она жаловалась, что пешеходам там передвигаться очень опасно.
Побывав на месте, редакция TagilCity.ru убедилась, что дорожное полотно требует ремонта, а актуальность строительства тротуаров для пешеходов не преувеличена. Летом их путь лежит по пыльной обочине и зарослям борщевика, а зимой территория покрыта глубоким снегом.
У автомобилистов тоже вызывает неудобство отсутствие тротуаров на данной улице.
Когда едешь по этой дороге, то пешеходов из-за поворота не всегда видно. Бывает, что уже в последний момент замечаешь, как кто-то там идет. Очень страшно погубить чью-то жизнь. Но и людям деваться больше некуда. Где им тогда ходить? — задается вопросом водитель Елена.
Во время поездки редакции TagilCity.ru по улице Круговой на 9 поселке нам неоднократно попадались пешеходы, которые шли вдоль проезжей части.
Строительство тротуара на Круговой обезопасит сотни жителей микрорайона. В дополнение к тротуару стоит задуматься над расширением проезжей части и обустройстве велодорожки. Самое главное — на Круговой есть возможность сделать тротуар. В отличии от улицы Перова, например. На Перова строительству тротуара мешают заборы домовладений, которые установлены с нарушениями. На Круговой таких проблем нет, — рассказал редакции TagilCity.ru общественник Никита Чапурин.
Напомним, на опасные тротуары на улице Круговой местные жители жаловались еще в 2022 году. Тогда глава города Владислав Пинаев пообещал, что они будут благоустроены. Также мэр заявлял, что на дороге появятся пешеходные переходы на каждом перекрестке, а также знак планировалось установить на перекрестке с дорогой на Зональный поселок, относящийся уже к ГГО.
В 2023 году в Управлении городским хозяйством заявляли, что проект благоустройства уже готов. Однако средства так и не были выделены. Тогда говорили о том, работы будут планироваться при формировании объектов благоустройства и при условии наличия финансирования.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения и исключения ДТП на указанном участке автомобильной дороги установлены дорожные знаки с ограничением скоростного режима и запрещением обгона, — сообщили в Управлении городским хозяйством.
В октябре 2018 года на улице Круговая в Нижнем Тагиле неустановленный водитель насмерть сбил 22-летнего молодого человека. В ноябре 2017 года лишенный прав за пьяную езду водитель стал виновником смертельной аварии, в которой погиб пешеход, переходивший улицу Круговую.