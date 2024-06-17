В Нижнем Тагиле на опасной дороге в 9 поселке обустроят тротуары

На тротуарах на Круговой действительно опасно, утверждают местные жители в беседе в редакцией. Людям приходится ходить по краю дороги, а также пересекать ее без каких-либо пешеходных переходов. Дети по Круговой могут идти в школу, а взрослые на работу. Неудобства создает и то, что по краю дороги постоянно пыльно. При проезде машин вся пыль поднимается в воздух. В зимнее же время жителям на свой страх и риск приходится ходить по сугробам.