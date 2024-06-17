Житель Екатеринбурга умер в сауне

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Екатеринбуржец отдыхал вместе со своими друзьями и употреблял алкоголь. По предварительной версии, смерть могла наступить из-за наркотического отравления, пишет Ура.ру.
Тело умершего горожанина забрали сотрудники похоронной организации.
Напомним, 12 июня 2024 года в Екатеринбурге прохожие обнаружили труп мужчины на остановочном комплексе на Сортировке. Из-за чего он умер — неизвестно. К месту происшествия выезжали сотрудники полиции. Ведется проверка.