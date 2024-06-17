tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:17

Published Сегодня, 05:17

Modified Сегодня, 05:19

Updated Сегодня, 05:19

Житель Екатеринбурга умер в сауне

Житель Екатеринбурга умер в сауне

17 июня 2024, 05:17
Фото: Изображение Midjourney
Мужчина в Екатеринбурге умер во время отдыха в сауне на улице Краснофлотцев.

Екатеринбуржец отдыхал вместе со своими друзьями и употреблял алкоголь. По предварительной версии, смерть могла наступить из-за наркотического отравления, пишет Ура.ру.

Тело умершего горожанина забрали сотрудники похоронной организации.

Напомним, 12 июня 2024 года в Екатеринбурге прохожие обнаружили труп мужчины на остановочном комплексе на Сортировке. Из-за чего он умер — неизвестно. К месту происшествия выезжали сотрудники полиции. Ведется проверка.

Труп мужчины обнаружен под окнами многоэтажного дома в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Екатеринбурга выпал из окна из-за галлюцинаций и погибМужчина в Екатеринбурге обварился в коллекторе с кипятком и скончалсяПрохожие в Нижнем Тагиле нашли мертвого мужчину у плотины на ВМЗ
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Смерть#Алкоголь#Мужчина#Наркотики#ЧП#Сауна#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле на опасной дороге в 9 поселке обустроят тротуары
Сегодня, 03:00
ГУФСИН в Нижнем Тагиле устранила свалку только после представления прокуратуры
15 июня, 16:21
5 человек утонуло на водоемах в Свердловской области за сутки
Вчера, 05:36
Волонтеры провели субботник в поселке Черноисточинск в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:47
Пожар из-за старого холодильника произошел в квартире в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:32
10 человек в поселке под Екатеринбургом отравились йодо-борным соединением
Вчера, 10:46
"