Житель Нижнего Тагила заблудился в лесу и поймал клеща

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Сожительница тагильчанина, обнаружив, что он не вернулся с прогулки из леса, сообщила об этом спасателям. На его поиски отправилась группа специалистов, рассказали в Центре защиты населения Нижнего Тагила.
Вскоре мужчину нашли. При осмотре на его теле обнаружили клеща. Спасатели извлекли его и отдали горожанину, чтобы он отнес клеща в лабораторию для исследования.
Напомним, пятеро детей в Свердловской области отправились на прогулку к Верхнему пруду. На обратно дороге друзья заблудились. Одна из девочек позвонила в 112, после чего школьников в ближайшее время нашли.