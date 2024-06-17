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Published Сегодня, 10:20

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Updated Сегодня, 10:22

Житель Нижнего Тагила заблудился в лесу и поймал клеща

Житель Нижнего Тагила заблудился в лесу и поймал клеща

17 июня 2024, 10:20
Фото: Изображение Midjourney
Житель Нижнего Тагила заблудился в лесу в пяти километрах от сада «Заря» 15 июня 2024 года.

Сожительница тагильчанина, обнаружив, что он не вернулся с прогулки из леса, сообщила об этом спасателям. На его поиски отправилась группа специалистов, рассказали в Центре защиты населения Нижнего Тагила.

Фото: Центр защиты населения Нижнего Тагила

Вскоре мужчину нашли. При осмотре на его теле обнаружили клеща. Спасатели извлекли его и отдали горожанину, чтобы он отнес клеща в лабораторию для исследования.

Напомним, пятеро детей в Свердловской области отправились на прогулку к Верхнему пруду. На обратно дороге друзья заблудились. Одна из девочек позвонила в 112, после чего школьников в ближайшее время нашли.

Двое детей заблудились в лесу в Свердловской области
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