16 дворов будут благоустроены в Екатеринбурге

Обновлениях пройдут во дворах в Ленинском, Октябрьском и Чкаловском районах. Будут установлены игровые и спортивные площадки для детей, скамейки, дорожки для прогулок и места для паркинга. Кроме того, будет озеленена территория во дворах, рассказали в пресс-службе администрации города.