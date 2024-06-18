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Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

16 дворов будут благоустроены в Екатеринбурге

16 дворов будут благоустроены в Екатеринбурге

18 июня 2024, 12:29
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге будут благоустроены 16 дворов. Реализацией проекта займутся в 2024 году.

Обновлениях пройдут во дворах в Ленинском, Октябрьском и Чкаловском районах. Будут установлены игровые и спортивные площадки для детей, скамейки, дорожки для прогулок и места для паркинга. Кроме того, будет озеленена территория во дворах, рассказали в пресс-службе администрации города.

Благоустройство проведут на сумму 260 миллионов. Также 40 миллионов, которые пойдут на обновление дворовых территорий — это средства горожан. Так, сейчас закончены работы на улице Амундсена. Здесь установили спортивную и игровую площадки.

Напомним, в Нижнем Тагиле началась реконструкция на площади около машиностроительного техникума.

На Красноармейской в Тагиле началось благоустройство двора по федеральной программе
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#Елизавета Зиборова#Общество#Город#Благоустройство#Проект#Парковка#Дворы#Озеленение#Спортивные площадки#Екатеринбург#Горожане
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