16 дворов будут благоустроены в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Обновлениях пройдут во дворах в Ленинском, Октябрьском и Чкаловском районах. Будут установлены игровые и спортивные площадки для детей, скамейки, дорожки для прогулок и места для паркинга. Кроме того, будет озеленена территория во дворах, рассказали в пресс-службе администрации города.
Благоустройство проведут на сумму 260 миллионов. Также 40 миллионов, которые пойдут на обновление дворовых территорий — это средства горожан. Так, сейчас закончены работы на улице Амундсена. Здесь установили спортивную и игровую площадки.
Напомним, в Нижнем Тагиле началась реконструкция на площади около машиностроительного техникума.