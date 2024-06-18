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18,6 тысячи жителей Свердловской области пострадали от укусов клещей с начала сезона

18,6 тысячи жителей Свердловской области пострадали от укусов клещей с начала сезона

18 июня 2024, 06:17
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области от укусов клещей пострадали более 18 тысяч местных жителей в середине июня 2024 году.

Вышеуказанная цифра на 30% меньше в сравнении со средним количеством за много лет, однако она на 12% больше в сравнении с этим же периодом в минувшем году, рассказали в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

Так, энцефалит подозревался более, чем у 60 пациентов, диагностирован он у 14 свердловчан. Также почти у 40 пациентов, которые пострадали от паукообразных, обнаружили боррелиоз.

Напомним, жительницу Нижнего Тагила во время мотофестиваля укусил клещ, который оказался заражен боррелиозом. Ей назначили антибиотики.

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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Здоровье#Статистика#Клещи#Укусы#Пострадавшие#Екатеринбург
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