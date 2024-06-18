18,6 тысячи жителей Свердловской области пострадали от укусов клещей с начала сезона

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Вышеуказанная цифра на 30% меньше в сравнении со средним количеством за много лет, однако она на 12% больше в сравнении с этим же периодом в минувшем году, рассказали в пресс-службе областного Роспотребнадзора.
Так, энцефалит подозревался более, чем у 60 пациентов, диагностирован он у 14 свердловчан. Также почти у 40 пациентов, которые пострадали от паукообразных, обнаружили боррелиоз.
Напомним, жительницу Нижнего Тагила во время мотофестиваля укусил клещ, который оказался заражен боррелиозом. Ей назначили антибиотики.