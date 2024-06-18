Депутаты в Свердловской области будут лишаться мандатов за статус иноагента

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
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Updated Сегодня, 10:05
Поправки вносились ЗакСо региона, чтобы законодательство соответствовало федеральному.
Кроме того, теперь к региональным референдумам перестанут допускать иностранных наблюдателей. Такая норма тоже имеется в законе, но была не введена в регионе, пишет «Коммерсант».
Ранее такие инициативы одобрили в других регионах УрФО.
Напомним, 6 июня свердловское ЗакСо также приняло поправки в законы. Они коснулись налогообложения. В частности, депутаты одобрили введение прогрессивной шкалы.