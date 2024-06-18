Депутаты в Свердловской области будут лишаться мандатов за статус иноагента

В Свердловской области иноагентам запретили быть депутатами

В Свердловской области были одобрены поправки в закон, который определяет список оснований для прекращения полномочий депутатов. Теперь он стал шире. В частности, при получении статуса иноагента депутаты будут лишаться мандатов.