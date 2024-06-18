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Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

В Свердловской области иноагентам запретили быть депутатами

Депутаты в Свердловской области будут лишаться мандатов за статус иноагента

18 июня 2024, 10:03
Фото: Законодательное собрание Свердловской области

В Свердловской области иноагентам запретили быть депутатами

В Свердловской области были одобрены поправки в закон, который определяет список оснований для прекращения полномочий депутатов. Теперь он стал шире. В частности, при получении статуса иноагента депутаты будут лишаться мандатов.

Поправки вносились ЗакСо региона, чтобы законодательство соответствовало федеральному.

Кроме того, теперь к региональным референдумам перестанут допускать иностранных наблюдателей. Такая норма тоже имеется в законе, но была не введена в регионе, пишет «Коммерсант».

Ранее такие инициативы одобрили в других регионах УрФО.

Напомним, 6 июня свердловское ЗакСо также приняло поправки в законы. Они коснулись налогообложения. В частности, депутаты одобрили введение прогрессивной шкалы.

#Ирина Кирилова#Свердловская область#Законодательное собрание#Закон#Депутат#Запрет#Поправки#Мандат#Екатеринбург#Иноагент
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