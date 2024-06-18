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Девушка брызнула баллончиком в лицо женщине в ТЦ «Перекресток» в Екатеринбурге

Девушка брызнула баллончиком в лицо женщине в ТЦ «Перекресток» в Екатеринбурге

18 июня 2024, 13:53
Фото: 1MI
В Екатеринбурге посетительница ТЦ «Перекресток» брызнула перцовым баллончиком в лицо женщине, которая шла мимо. Инцидент случился на Технической улице.

После распыления баллончика в лицо прохожей екатеринбурженка стала убегать, однако ее догнал мужчина. Вызвали скорую помощь и полицию, рассказали в Telegram-канале «Безумный Екатеринбург».

Фото: Telegram-канал «Безумный Екатеринбург»

Девушку отвезли в отделение. Пострадавшая женщина написала на нее заявление. Правоохранители организовали проверку по факту инцидента. Горожанку, распылившую баллончик, могут привлечь к ответственности, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Напомним, в Екатеринбурге девушка во время ссоры с молодым человеком ударила его ножом в спину. Пострадавший остался жив и сообщил, что претензий к ней он не имеет.

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