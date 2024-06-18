Девушка брызнула баллончиком в лицо женщине в ТЦ «Перекресток» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
После распыления баллончика в лицо прохожей екатеринбурженка стала убегать, однако ее догнал мужчина. Вызвали скорую помощь и полицию, рассказали в Telegram-канале «Безумный Екатеринбург».
Девушку отвезли в отделение. Пострадавшая женщина написала на нее заявление. Правоохранители организовали проверку по факту инцидента. Горожанку, распылившую баллончик, могут привлечь к ответственности, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
Напомним, в Екатеринбурге девушка во время ссоры с молодым человеком ударила его ножом в спину. Пострадавший остался жив и сообщил, что претензий к ней он не имеет.