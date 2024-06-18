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Posted Сегодня, 04:41

Published Сегодня, 04:41

Modified Сегодня, 04:43

Updated Сегодня, 04:43

Теплая погода сохранится в Свердловской области

Дожди и грозы снова надвигаются на Свердловскую область

18 июня 2024, 04:41
Фото: Изображение Midjourney

Теплая погода сохранится в Свердловской области

Погода 18 июня в Свердловской области будет определяться антициклоном. Так, сохранится тепло, сообщил синоптик Алексей Пулин.

Он уточнил, что ветер при этом будет слабым. По прогнозу синоптиков, в дневное время температура воздуха будет находиться на уровне +28 градусов. Ветер будет иметь порывы до 8 метров в секунду.

Однако 19 июня в области ожидаются дожди и грозы. При этом будет стоять жара до +31 градуса. Ветра сильными не будут, но в период грозы их порывы будут достигать 15 метров в секунду.

20 июня будет уже не так жарко. Столбики термометров опустятся до +25 градусов. Что касается ветра, то местами будет штиль.

Кроме всего прочего, в середине дня ожидается небольшая магнитная буря. Ее интенсивность достигнет 4 баллов.

Также по прогнозу синоптиков в Нижнем Тагиле в ближайшие 9 дней будут идти кратковременные дожди, а температура воздуха не превысит +25 градусов. В некоторые дни она опустится до +16.

Ранее стало известно, что на солнце произошла сильная вспышка. В ближайшие дни из-за этого землю накроют магнитные бури.

#Ирина Кирилова#Эксклюзив#Свердловская область#Погода#Дождь#Гроза#Ветер#Прогноз#Жара#Синоптики#Природа#Екатеринбург
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