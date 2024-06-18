Дожди и грозы снова надвигаются на Свердловскую область

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
Modified Сегодня, 04:43
Updated Сегодня, 04:43
Он уточнил, что ветер при этом будет слабым. По прогнозу синоптиков, в дневное время температура воздуха будет находиться на уровне +28 градусов. Ветер будет иметь порывы до 8 метров в секунду.
Однако 19 июня в области ожидаются дожди и грозы. При этом будет стоять жара до +31 градуса. Ветра сильными не будут, но в период грозы их порывы будут достигать 15 метров в секунду.
20 июня будет уже не так жарко. Столбики термометров опустятся до +25 градусов. Что касается ветра, то местами будет штиль.
Кроме всего прочего, в середине дня ожидается небольшая магнитная буря. Ее интенсивность достигнет 4 баллов.
Также по прогнозу синоптиков в Нижнем Тагиле в ближайшие 9 дней будут идти кратковременные дожди, а температура воздуха не превысит +25 градусов. В некоторые дни она опустится до +16.
Ранее стало известно, что на солнце произошла сильная вспышка. В ближайшие дни из-за этого землю накроют магнитные бури.