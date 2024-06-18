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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Двухлетняя девочка утонула в баке с водой на даче в Свердловской области

Двухлетняя девочка утонула в бочке с водой на даче в свердловском селе Липчинское

18 июня 2024, 13:01
Фото: Изображение Midjourney

Двухлетняя девочка утонула в баке с водой на даче в Свердловской области

Мать девочки занималась сельхозработами на приусадебном участке, девочка в это время нашла емкость с водой. Расследует смерть малолетнего ребенка прокуратура Свердловской области.

Ребенок в селе Липчинское Слободо-Туринского района погиб, оставшись ненадолго без присмотра взрослых, сообщает пресс-служба ведомства.

Мать девочки работала на огороде, а малышка гуляла на участке. В какой-то момент женщина потеряла дочь из виду и отправилась на ее поиски. Она обнаружила ее в баке с водой. Приехавшие по вызову медики не смогли реанимировать ребенка.

Известно, что семья была благополучной и на учете не состояла.

Ранее в поселке Кедровка под Екатеринбургом полуторагодовалая девочка ушла с дачи и утонула в местном водоеме, пока взрослые отдыхали в саду.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Прокуратура#Дети#Свердловская область#Утопление#Прокурорская проверка#Слободо-Туринский район#18+#Екатеринбург
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