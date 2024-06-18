Двухлетняя девочка утонула в бочке с водой на даче в свердловском селе Липчинское

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Ребенок в селе Липчинское Слободо-Туринского района погиб, оставшись ненадолго без присмотра взрослых, сообщает пресс-служба ведомства.
Мать девочки работала на огороде, а малышка гуляла на участке. В какой-то момент женщина потеряла дочь из виду и отправилась на ее поиски. Она обнаружила ее в баке с водой. Приехавшие по вызову медики не смогли реанимировать ребенка.
Известно, что семья была благополучной и на учете не состояла.
Ранее в поселке Кедровка под Екатеринбургом полуторагодовалая девочка ушла с дачи и утонула в местном водоеме, пока взрослые отдыхали в саду.