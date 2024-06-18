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Updated Сегодня, 04:28

Экс-инженер Александр Хлопотов скончался в Нижнем Тагиле

Экс-инженер Александр Хлопотов скончался в Нижнем Тагиле

18 июня 2024, 04:26
Фото: «Реквием»
В Нижнем Тагиле скончался 85-летний экс-инженер и начальник производственно-технического отдела Управления капитального строительства, Александр Николаевич Хлопотов, сообщили TagilCity.ru в «Реквиеме».

Там рассказали, что родился Александр Николаевич в военные годы. С детства он жил в Нижнем Тагиле. Мужчина любил читать, а также обучался металлургии. Он выучился на машиниста крана и устроился работать на НТМК. Уже в 1969 году он удостоился звания «Передовой рабочий».

Среди коллег и жителей города Александр Хлопотов был уважаемым человеком. После НТМК мужчина стал работать в Управлении капстроительства. Он начал с простого инженера и в результате стал начальником одного из отделов.

По словам сына усопшего, у отца был стальной характер. Однако он был добрый. Он был готов помогать другим, но забывал о себе. Сын отметил, что папа стал поздно бороться с болезнью.

Прощание с Александром Николаевичем назначено на 18 июня 14:30 в зале «Реквием» на улице Челюскинцев, 47.

Ранее в Свердловской области скончался бывший руководитель ГУФСИН Сергей Худорожков.

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