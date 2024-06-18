Экс-инженер Александр Хлопотов скончался в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
Там рассказали, что родился Александр Николаевич в военные годы. С детства он жил в Нижнем Тагиле. Мужчина любил читать, а также обучался металлургии. Он выучился на машиниста крана и устроился работать на НТМК. Уже в 1969 году он удостоился звания «Передовой рабочий».
Среди коллег и жителей города Александр Хлопотов был уважаемым человеком. После НТМК мужчина стал работать в Управлении капстроительства. Он начал с простого инженера и в результате стал начальником одного из отделов.
По словам сына усопшего, у отца был стальной характер. Однако он был добрый. Он был готов помогать другим, но забывал о себе. Сын отметил, что папа стал поздно бороться с болезнью.
Прощание с Александром Николаевичем назначено на 18 июня 14:30 в зале «Реквием» на улице Челюскинцев, 47.
Ранее в Свердловской области скончался бывший руководитель ГУФСИН Сергей Худорожков.