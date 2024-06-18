Экс-инженер Александр Хлопотов скончался в Нижнем Тагиле

Там рассказали, что родился Александр Николаевич в военные годы. С детства он жил в Нижнем Тагиле. Мужчина любил читать, а также обучался металлургии. Он выучился на машиниста крана и устроился работать на НТМК. Уже в 1969 году он удостоился звания «Передовой рабочий».