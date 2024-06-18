Губернатор Свердловской области откроет лагерь для детей региона на юге

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
По словам Куйвашева, чиновники из министерства по управлению государственным имуществом в настоящий момент подбирают территорию для будущего лагеря, рассказали в Департаменте информполитики региона.
После того, как территория будет определена, пройдет совещание по поводу данного проекта с депутатами свердловского Заксобрания.
Также замглавы области Павел Креков по поручению Куйвашева разработает программу развития лагерей, размещенных за городом. Эта программа будет рассчитана на срок от 5 до 10 лет. Принять ее планируют в 2024 году.
Напомним, в Нижнем Тагиле будет построен лучший летний лагерь за чертой города.