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Губернатор Свердловской области откроет лагерь для детей региона на юге

Губернатор Свердловской области откроет лагерь для детей региона на юге

18 июня 2024, 08:51
Фото: Изображение Midjourney
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев откроет лагерь для детей региона в южной части страны.

По словам Куйвашева, чиновники из министерства по управлению государственным имуществом в настоящий момент подбирают территорию для будущего лагеря, рассказали в Департаменте информполитики региона.

После того, как территория будет определена, пройдет совещание по поводу данного проекта с депутатами свердловского Заксобрания.

Также замглавы области Павел Креков по поручению Куйвашева разработает программу развития лагерей, размещенных за городом. Эта программа будет рассчитана на срок от 5 до 10 лет. Принять ее планируют в 2024 году.

Напомним, в Нижнем Тагиле будет построен лучший летний лагерь за чертой города.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Дети#Чиновники#Законодательное собрание#Депутаты#Губернатор#Детский лагерь#Территория#Екатеринбург
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