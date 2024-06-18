Месячный ребенок умер в больнице Екатеринбурга

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Новорожденный поступил в отделение клиники с мамой 14 июня. Ему диагностировали кишечную инфекцию. Следующим утром медики обратили внимание на то, что ребенку стало хуже, пишет Ура.ру.
Пациента решили перевести в детскую облбольницу, однако во время взятия крови младенец скончался. Врачи пытались спасти ему жизнь, но не смогли. Тело ребенка отправили на экспертизу для уточнения причины смерти.
Делом о смерти малыша занялись сотрудники Следкома.
Напомним, в апреле 2024 года в Полевском старшеклассник скончался в больнице от сепсиса, который вызвала менингококковая инфекция.