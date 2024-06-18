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Updated Сегодня, 09:23

Месячный ребенок умер в больнице Екатеринбурга

Месячный ребенок умер в больнице Екатеринбурга

18 июня 2024, 09:21
Фото: 1MI
В Екатеринбурге месячный ребенок скончался в инфекционном отделении больницы №15 15 июня 2024 года.

Новорожденный поступил в отделение клиники с мамой 14 июня. Ему диагностировали кишечную инфекцию. Следующим утром медики обратили внимание на то, что ребенку стало хуже, пишет Ура.ру.

Пациента решили перевести в детскую облбольницу, однако во время взятия крови младенец скончался. Врачи пытались спасти ему жизнь, но не смогли. Тело ребенка отправили на экспертизу для уточнения причины смерти.

Делом о смерти малыша занялись сотрудники Следкома.

Напомним, в апреле 2024 года в Полевском старшеклассник скончался в больнице от сепсиса, который вызвала менингококковая инфекция.

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