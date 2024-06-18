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Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

Минздрав проконтролирует ситуацию с прикреплением ребенка к клинике в Екатеринбурге

Минздрав проконтролирует ситуацию с прикреплением ребенка к клинике в Екатеринбурге

18 июня 2024, 13:12
Фото: Изображение Midjourney
Минздрав Свердловской области взял на контроль ситуацию с отказом прикреплять новорожденного ребенка к поликлинике в Екатеринбурге.

Ведомство взяло на контроль данный инцидент. К ребенку выедет врач, а в Минздраве проконтролируют его прикрепление к медучреждению, пишет Ура.ру.

Напомним, по словам мамы ребенка, они недавно уехали жить в деревню, но у нее осталась прописка в Академическом районе Екатеринбурга.

В течение двух недель после рождения ребенка к ним не пришел ни один врач, а прикреплять его в поликлинике отказались. Врачи сказали женщине, что врачей можно проходить за деньги.

Свердловчанка обращалась в платные клиники, но там ответили, что можно записаться только через месяц после рождения ребенка.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Ребенок#Дети#Помощь#Поликлиника#Врачи#Минздрав#Мама#Екатеринбург#Инцидент
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