Минздрав проконтролирует ситуацию с прикреплением ребенка к клинике в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Ведомство взяло на контроль данный инцидент. К ребенку выедет врач, а в Минздраве проконтролируют его прикрепление к медучреждению, пишет Ура.ру.
Напомним, по словам мамы ребенка, они недавно уехали жить в деревню, но у нее осталась прописка в Академическом районе Екатеринбурга.
В течение двух недель после рождения ребенка к ним не пришел ни один врач, а прикреплять его в поликлинике отказались. Врачи сказали женщине, что врачей можно проходить за деньги.
Свердловчанка обращалась в платные клиники, но там ответили, что можно записаться только через месяц после рождения ребенка.