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Posted Сегодня, 14:45

Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:47

Updated Сегодня, 14:47

В Екатеринбурге на улице лежал очередной труп

Накрытый труп мужчины обнаружен на Эльмаше в Екатеринбурге

18 июня 2024, 14:45
Фото: Telegram-канал «Злой Екб»

В Екатеринбурге на улице лежал очередной труп

Завернутое тело обнаружено на улице Электриков в Екатеринбурге. Мертвый мужчина лежал рядом с автомобилем Renault, в котором находились люди.

О находке во вторник, 18 июня, рассказала подписчица Telegram-канал «Злой Екб». По ее словам, завернутое тело лежало прямо с машиной, которая не двигалась с места. В ней сидели две женщины.

По словам девушки, она предложила им помощь, однако те отказались. Далее к месту происшествия приехала реанимационная бригада, также был вызван наряд полиции.

Видео: Telegram-канал «Злой Екб»

В СК РФ в ответ на запрос Ura.ru сообщили, что предварительно признаков криминала в смерти мужчины нет.

Ранее в Екатеринбурге под Малышевским мостом нашли труп женщины.

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