Накрытый труп мужчины обнаружен на Эльмаше в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
О находке во вторник, 18 июня, рассказала подписчица Telegram-канал «Злой Екб». По ее словам, завернутое тело лежало прямо с машиной, которая не двигалась с места. В ней сидели две женщины.
По словам девушки, она предложила им помощь, однако те отказались. Далее к месту происшествия приехала реанимационная бригада, также был вызван наряд полиции.
В СК РФ в ответ на запрос Ura.ru сообщили, что предварительно признаков криминала в смерти мужчины нет.
Ранее в Екатеринбурге под Малышевским мостом нашли труп женщины.