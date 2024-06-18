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Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

Найденную девочку с ДЦП отвезли в больницу в Нижнем Тагиле

Найденную девочку с ДЦП отвезли в больницу в Нижнем Тагиле

18 июня 2024, 11:56
Фото: Изображение Midjourney
10-летнюю девочку с ДЦП, которая потерялась в лесу, доставили в детское медучреждение Нижнего Тагила.

Состояние девочки врачи характеризуют как средней тяжести. Сотрудники больницы оказывают пациентке помощь, рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

Напомним, девочка исчезла накануне, 17 июня, когда ушла из дома в саду в сторону леса. Родители, заметив пропажу дочери, сразу начали ее искать.

Также ее искали волонтеры и сотрудники спецслужб. 18 июня ребенка нашли и, эвакуировав на вертолете, сразу транспортировали в нижнетагильское медучреждение.

Пропавшая девочка с ДЦП в лесу под Нижним Тагилом найдена
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