Найденную девочку с ДЦП отвезли в больницу в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Состояние девочки врачи характеризуют как средней тяжести. Сотрудники больницы оказывают пациентке помощь, рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.
Напомним, девочка исчезла накануне, 17 июня, когда ушла из дома в саду в сторону леса. Родители, заметив пропажу дочери, сразу начали ее искать.
Также ее искали волонтеры и сотрудники спецслужб. 18 июня ребенка нашли и, эвакуировав на вертолете, сразу транспортировали в нижнетагильское медучреждение.