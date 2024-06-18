Неизвестный сообщил в политехникум в Екатеринбурге о падении дрона на крышу

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Известно, что сигнал о падении беспилотника поступил в устной форме. Однако вскоре выяснилось, что данная информация — ложная, пишет Ура.ру.
Учебное учреждение в настоящий момент работает в прежнем режиме.
Напомним, 14 мая 2024 года в Екатеринбурге сработал сигнал тревоги в СУНЦ УрФУ. В связи с этим студентов и сотрудников эвакуировали на улицу.
Через некоторое время оказалось, что тревога была ложной. После этого учреждение продолжило работать.