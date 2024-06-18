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Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

Неизвестный сообщил в политехникум в Екатеринбурге о падении дрона на крышу

Неизвестный сообщил в политехникум в Екатеринбурге о падении дрона на крышу

18 июня 2024, 05:26
Фото: Изображение Midjourney
В политехникум в Екатеринбурге поступило анонимное сообщение о том, что на крышу учреждения упал беспилотник.

Известно, что сигнал о падении беспилотника поступил в устной форме. Однако вскоре выяснилось, что данная информация — ложная, пишет Ура.ру.

Учебное учреждение в настоящий момент работает в прежнем режиме.

Напомним, 14 мая 2024 года в Екатеринбурге сработал сигнал тревоги в СУНЦ УрФУ. В связи с этим студентов и сотрудников эвакуировали на улицу.

Через некоторое время оказалось, что тревога была ложной. После этого учреждение продолжило работать.

В аэропорту Кольцово прозвучал сигнал тревоги
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