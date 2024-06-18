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В Каменске-Уральском новорожденная погибла во время сна рядом с пьяной матерью

Новорожденная из Каменска-Уральского умерла после сна рядом с пьяной матерью

18 июня 2024, 15:56
Фото: Изображение Midjourney

В Каменске-Уральском новорожденная погибла во время сна рядом с пьяной матерью

У 22-летней жительницы Каменска-Уральского осталось еще трое детей.

Девочка, которая родилась 20 дней назад, умерла во сне утром во вторник, 18 июня, сообщает Telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский».

Со слов свидетеля происшествия известно, что 22-летняя местная жительница, мать четверых детей, пришла вечером домой в нетрезвом состоянии и легла спать рядом с новорожденной малышкой. Утром девочка не проснулась.

Семья жила в общежитии. В Следственном комитете трагедию пока не прокомментировали.

Ранее в одном из свердловских сел погиб еще один ребенок — маленькая девочка утонула на огороде в емкости с водой.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Каменск-Уральский#Следственный комитет#Дети#Свердловская область#Мать#Семья#СК РФ#Пьянство#Трагедия#18+#Екатеринбург#Новорожденная
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