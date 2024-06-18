Новорожденная из Каменска-Уральского умерла после сна рядом с пьяной матерью

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
Девочка, которая родилась 20 дней назад, умерла во сне утром во вторник, 18 июня, сообщает Telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский».
Со слов свидетеля происшествия известно, что 22-летняя местная жительница, мать четверых детей, пришла вечером домой в нетрезвом состоянии и легла спать рядом с новорожденной малышкой. Утром девочка не проснулась.
Семья жила в общежитии. В Следственном комитете трагедию пока не прокомментировали.
Ранее в одном из свердловских сел погиб еще один ребенок — маленькая девочка утонула на огороде в емкости с водой.