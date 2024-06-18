Оркестр «Тагил-бэнд» из Нижнего Тагила победил на фестивале «Новоуральские фанфары»

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Музыкальный коллектив тагильской филармонии участвует в данном фестивале уже не первый раз. В нынешнем году он был награжден дипломом I степени, рассказали в группе ВКонтакте «Культура. Нижний Тагил».
В мероприятии приняли участие 35 коллективов, которые приезжали из различных областей России.
Напомним, тагильчанин стал победителем, когда совершал подъем на лестнице во время соревнований по пожарно-спасательному спорту. Мероприятие прошло в первых числах июня 2024 года.