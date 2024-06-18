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Оркестр «Тагил-бэнд» из Нижнего Тагила победил на фестивале «Новоуральские фанфары»

Оркестр «Тагил-бэнд» из Нижнего Тагила победил на фестивале «Новоуральские фанфары»

18 июня 2024, 07:20
Фото: Группа ВКонтакте «Культура. Нижний Тагил»
Эстрадно-духовой оркестр «Тагил-бэнд» из Нижнего Тагила одержал победу во всероссийском фестивале «Новоуральские фанфары». Мероприятие продолжалось несколько дней.

Музыкальный коллектив тагильской филармонии участвует в данном фестивале уже не первый раз. В нынешнем году он был награжден дипломом I степени, рассказали в группе ВКонтакте «Культура. Нижний Тагил».

Фото: Группа ВКонтакте «Культура. Нижний Тагил»

В мероприятии приняли участие 35 коллективов, которые приезжали из различных областей России.

Напомним, тагильчанин стал победителем, когда совершал подъем на лестнице во время соревнований по пожарно-спасательному спорту. Мероприятие прошло в первых числах июня 2024 года.

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