Пара в Екатеринбурге занялась сексом на пирсе на глазах у вуайериста

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
Во время интима молодой пары неизвестный, засев в кустах, некоторое время наблюдал за ними, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Прохожие заметили онаниста и поинтересовались, для чего он устроился в этот месте. После этого незнакомец убежал, не отвечая на вопрос.
Напомним, в феврале 2024 года в Екатеринбурге учитель иностранных языков домогался водителя автомобиля и предлагал интим-услуги.
Когда об этом стало известно в школе, где он работал, его уволили. По словам мужчины, ситуация была выдернута из контекста и он намерен обращаться в суд.