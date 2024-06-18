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Пара в Екатеринбурге занялась сексом на пирсе на глазах у вуайериста

Пара в Екатеринбурге занялась сексом на пирсе на глазах у вуайериста

18 июня 2024, 06:45
Фото: 1MI
В Екатеринбурге молодые люди занялись сексом на пирсе на глазах у вуайериста.

Во время интима молодой пары неизвестный, засев в кустах, некоторое время наблюдал за ними, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Прохожие заметили онаниста и поинтересовались, для чего он устроился в этот месте. После этого незнакомец убежал, не отвечая на вопрос.

Напомним, в феврале 2024 года в Екатеринбурге учитель иностранных языков домогался водителя автомобиля и предлагал интим-услуги.

Когда об этом стало известно в школе, где он работал, его уволили. По словам мужчины, ситуация была выдернута из контекста и он намерен обращаться в суд.

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