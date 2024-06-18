Пенсионерка с деменцией ушла из дома в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Женщина вышла из дома в длинном платье зеленого цвета с короткими рукавами, на ногах у нее были светлые туфли, рассказали в пресс-службе полиции Каменска-Уральского.
На поиски женщины отправились сотрудники правоохранительных органов. Вскоре пропавшую горожанку нашли живой. Сообщается, что с ней всё в порядке.
Напомним, 18 июня 2024 года в лесу под Нижним Тагилом нашли живой девочку с ДЦП. Ребенок пропал накануне. Девочка ушла из сада в сторону леса и исчезла. Ее искали волонтеры и спецслужбы.