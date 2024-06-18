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Updated Сегодня, 11:38

Пенсионерка с деменцией ушла из дома в Каменске-Уральском

Пенсионерка с деменцией ушла из дома в Каменске-Уральском

18 июня 2024, 11:36
В Каменске-Уральском пожилая женщина, нуждающаяся в медпомощи, ушла из дома на улице Урицкого и не вернулась 18 июня 2024 года.

Женщина вышла из дома в длинном платье зеленого цвета с короткими рукавами, на ногах у нее были светлые туфли, рассказали в пресс-службе полиции Каменска-Уральского.

На поиски женщины отправились сотрудники правоохранительных органов. Вскоре пропавшую горожанку нашли живой. Сообщается, что с ней всё в порядке.

Напомним, 18 июня 2024 года в лесу под Нижним Тагилом нашли живой девочку с ДЦП. Ребенок пропал накануне. Девочка ушла из сада в сторону леса и исчезла. Ее искали волонтеры и спецслужбы.

Житель Каменска-Уральского пропал два дня назад
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