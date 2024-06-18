tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:41

Published Сегодня, 09:41

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

Пропавшая девочка с ДЦП в лесу под Нижним Тагилом найдена

Пропавшая девочка с ДЦП в лесу под Нижним Тагилом найдена

18 июня 2024, 09:41
Фото: Изображение Midjourney
Найдена 10-летняя девочка с ДЦП, которая пропала в лесу под Нижним Тагилом. Поиски были завершены 18 июня 2024 года.

Девочка найдена живой. В настоящее время идет эвакуация, рассказали в группе ВКонтакте поискового отряда «Прорыв».

По словам волонтеров, все подробности о том, как и почему девочка потерялась, станут известны позднее.

Напомним, 17 июня девочка ушла из коллективного сада «Тагилстрой» и пропала. Ее родственники сразу принялись ее искать.

К поискам они также привлекли соседей, волонтеров и спецслужбы. Ребенка искали в лесу, на станциях, в саду, а также в заброшенных зданиях.

Пропавшая девочка в Новоуральске найдена живой
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Нижнего Тагила заблудился в лесу и поймал клещаДевочка в селе Свердловской области вышла из школы и пропалаЖитель Каменска-Уральского пропал два дня назад
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Нижний Тагил#Поиск#Лес#Девочка#Семья#Волонтеры#Спецслужбы#Спасение#ЧП#Пропажа#ДЦП#18+#Екатеринбург#Найдена#Инцидент
Подпишитесь
Итоги недели: формальдегид, взрывы на ЕВРАЗе, ликвидация свалки и работа волонтеров
Сегодня, 04:50
10-летняя девочка с ДЦП пропала в лесу под Нижним Тагилом. Ее искали всю ночь
Сегодня, 03:30
Реконструкция площади у машиностроительного техникума началась в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:27
18,6 тысячи жителей Свердловской области пострадали от укусов клещей с начала сезона
Сегодня, 06:17
Дожди и грозы снова надвигаются на Свердловскую область
Сегодня, 04:41
Экс-инженер Александр Хлопотов скончался в Нижнем Тагиле
Сегодня, 04:26