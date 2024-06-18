Пропавшая девочка с ДЦП в лесу под Нижним Тагилом найдена

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Девочка найдена живой. В настоящее время идет эвакуация, рассказали в группе ВКонтакте поискового отряда «Прорыв».
По словам волонтеров, все подробности о том, как и почему девочка потерялась, станут известны позднее.
Напомним, 17 июня девочка ушла из коллективного сада «Тагилстрой» и пропала. Ее родственники сразу принялись ее искать.
К поискам они также привлекли соседей, волонтеров и спецслужбы. Ребенка искали в лесу, на станциях, в саду, а также в заброшенных зданиях.