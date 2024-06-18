tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 03:30

Published Сегодня, 03:30

Modified Сегодня, 06:06

Updated Сегодня, 06:06

Пропавшую 10-летнюю девочку под Нижним Тагилом искали всю ночь

10-летняя девочка с ДЦП пропала в лесу под Нижним Тагилом. Ее искали всю ночь

18 июня 2024, 03:30
Фото: «Лиза Алерт»
Пропавшую 10-летнюю девочку под Нижним Тагилом искали всю ночь

10-летняя девочка с ДЦП пропала в лесу под Нижним Тагилом

В лесу под Нижним Тагилом пропала 10-летняя Алиса Шакирзянова. 17 июня девочка ушла из СНТ 2 «Тагилстрой».

Девочка нуждается в медицинской помощи. Она всегда находится под присмотром. Когда она пропала, родные сразу забили тревогу, сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт».

Рост девочки составляет 155 см, она худощавого телосложения. Цвет глаз у пропавшей карий, а также короткая стрижка. В момент исчезновения на ней была зеленая майка со стразами, синие сланцы, белая бейсболка.

В поисковом отряде рассказали, что поиски девочки ведутся спецслужбами, а также им помогали местные жители. Уже вечером были привлечены волонтеры. Поисковики развернули свой штаб в 23:00.

10-летняя девочка пропала в лесу под Нижним Тагилом10-летняя девочка пропала в лесу под Нижним Тагилом
10-летняя девочка пропала в лесу под Нижним Тагилом
Фото: «Лиза Алерт»

Ночью в поисках участвовали более 100 человек. Были проведены осмотры на территории самого сада, ж/д станциях, в заброшках, где могла спрятаться девочка. Также осматривается лесной массив.

По данным поискового отряда «Прорыв», уже подготавливается запуск беспилотников для поиска девочки с воздуха.

Напомним, ранее в лесу в Свердловской области потерялись двое детей — брат и сестра. Они были найдены через несколько дней живыми.

Мальчик в Екатеринбурге пропал почти неделю назад
Узнать подробнее
Читайте также:
Пенсионерка в черной куртке пропала трое суток назад в ЕкатеринбургеШкольница в черной бейсболке Nike пропала в ЕкатеринбургеПропавшую женщину со шрамом на лице и без зубов ищут в Первоуральске
#Ирина Кирилова#Происшествия#Нижний Тагил#Дети#Лес#Пропавшие#Екатеринбург#Заблудилась
Подпишитесь
Пять общественных проектов Нижнего Тагила поддержал Фонд президентских грантов
Вчера, 14:47
Тарифы на услуги ЖКХ в Свердловской области вырастут от 9 до 13,8% с 1 июля
Вчера, 12:49
Под Нижним Тагилом 10-летняя девочка упала с электросамоката и получила травмы
Вчера, 16:16
ОМОН и полиция нагрянули в центр Екатеринбурга. Девочке вызывали скорую
Сегодня, 03:46
Экс-инженер Александр Хлопотов скончался в Нижнем Тагиле
Сегодня, 04:26