10-летняя девочка с ДЦП пропала в лесу под Нижним Тагилом. Ее искали всю ночь

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
Девочка нуждается в медицинской помощи. Она всегда находится под присмотром. Когда она пропала, родные сразу забили тревогу, сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт».
Рост девочки составляет 155 см, она худощавого телосложения. Цвет глаз у пропавшей карий, а также короткая стрижка. В момент исчезновения на ней была зеленая майка со стразами, синие сланцы, белая бейсболка.
В поисковом отряде рассказали, что поиски девочки ведутся спецслужбами, а также им помогали местные жители. Уже вечером были привлечены волонтеры. Поисковики развернули свой штаб в 23:00.
Ночью в поисках участвовали более 100 человек. Были проведены осмотры на территории самого сада, ж/д станциях, в заброшках, где могла спрятаться девочка. Также осматривается лесной массив.
По данным поискового отряда «Прорыв», уже подготавливается запуск беспилотников для поиска девочки с воздуха.
Напомним, ранее в лесу в Свердловской области потерялись двое детей — брат и сестра. Они были найдены через несколько дней живыми.