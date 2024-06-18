ПЦБК прошла все этапы получения от Росприроднадзора КЭР

Напомним, что Пермская ЦБК активно участвует в реализации национального проекта «Экология» и соблюдает законы в сфере экологии. В 2019–2020 годах предприятие модернизировало оборудование в рамках проектов «Сила картона» и «Сила бумаги», что обеспечило снижение потребления ресурсов и уменьшение воздействия на водные объекты. В 2021 году ПЦБК установила локальные очистные сооружения в цехах, а в 2022 году — новый водовыпуск. В мае текущего года компания стала первым предприятием ЦБП Российской Федерации, которое было включено в реестр утилизаторов отходов в рамках РОП.