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ПЦБК прошла все этапы получения от Росприроднадзора КЭР

ПЦБК прошла все этапы получения от Росприроднадзора КЭР

18 июня 2024, 10:44
Фото: пресс-служба ПЦБК
ООО «Прикамский картон», входящее в группу предприятий «Пермская целлюлозно-бумажная компания», получило комплексное экологическое разрешение (КЭР) от Росприроднадзора.

Этот документ заменяет предыдущие разрешения на выбросы в атмосферу, сбросы в водные объекты и лимиты на размещение отходов и выдается в соответствии с законом «Об охране окружающей среды».

По сообщению издания properm.ru, комплексное экологическое разрешение содержит требования по охране окружающей среды, основанные на принципах лучших доступных технологий. Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова отмечала, что к концу текущего года такие разрешения должны получить 5 850 объектов, но на данный момент только около 13% компаний был выдан данный документ. Отсутствие КЭР у предприятия может повлечь за собой серьезные последствия, включая миллионные штрафы и приостановку деятельности.

Для Пермской ЦБК процесс получения комплексного экологического разрешения начался в 2021 году. Процедура включала в себя оценку экологической эффективности, разработку нормативов, инвентаризацию выбросов и сбросов. Документы предприятия были согласованы в Министерстве промышленности и торговли России, Западно-Уральском управлении Росприроднадзора, территориальном органе Росрыболовства, Министерстве промышленности и торговли Пермского края и Госинспекции по экологии и природопользованию Пермского края.

Весь процесс получения разрешения успешно завершился 11 июня текущего года, и Пермская ЦБК получила документ, который будет действительным на протяжении 7 лет. КЭР содержит обязательные экологические стандарты, которые предприятие должно соблюдать. Кроме того, в течение четырех лет после получения разрешения предприятие должно оборудовать источники выбросов и сбросов системой автоматического контроля, которая будет в режиме онлайн передавать данные в Росприроднадзор.

Напомним, что Пермская ЦБК активно участвует в реализации национального проекта «Экология» и соблюдает законы в сфере экологии. В 2019–2020 годах предприятие модернизировало оборудование в рамках проектов «Сила картона» и «Сила бумаги», что обеспечило снижение потребления ресурсов и уменьшение воздействия на водные объекты. В 2021 году ПЦБК установила локальные очистные сооружения в цехах, а в 2022 году — новый водовыпуск. В мае текущего года компания стала первым предприятием ЦБП Российской Федерации, которое было включено в реестр утилизаторов отходов в рамках РОП.

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