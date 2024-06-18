Пять комнат и сауна: коттедж за 400 млн рублей выставили на продажу в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Купить дом, в котором, как указывают владельцы, также есть собственная баня и сауна, предлагают за 400 млн рублей. Объявление появилось на одной из онлайн-площадок.
Пятикомнатный дом на улице Кизеловской почти новый: он был построен в 2020 году. Хозяин хвалит этот район и уверяет потенциальных покупателей, что рядом имеется вся социальная инфраструктура — школы, детские сады, магазины и аптеки.
Этот дом стоит на 90 млн рублей дороже, чем один из предыдущих рекордсменов: ранее за коттедж в Цыганском поселке просили 310 млн рублей.
Ранее в Новоуральске на продажу выставили «плавающий» дом.