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Published Сегодня, 15:12

Modified Сегодня, 15:14

Updated Сегодня, 15:14

В Екатеринбурге продают коттедж за 400 млн рублей

Пять комнат и сауна: коттедж за 400 млн рублей выставили на продажу в Екатеринбурге

18 июня 2024, 15:12
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге продают коттедж за 400 млн рублей

Дом площадью 250 кв.м на ВИЗе в Екатеринбурге продают вместе с земельным участком 10 соток.

Купить дом, в котором, как указывают владельцы, также есть собственная баня и сауна, предлагают за 400 млн рублей. Объявление появилось на одной из онлайн-площадок.

Пятикомнатный дом на улице Кизеловской почти новый: он был построен в 2020 году. Хозяин хвалит этот район и уверяет потенциальных покупателей, что рядом имеется вся социальная инфраструктура — школы, детские сады, магазины и аптеки.

Этот дом стоит на 90 млн рублей дороже, чем один из предыдущих рекордсменов: ранее за коттедж в Цыганском поселке просили 310 млн рублей.

Ранее в Новоуральске на продажу выставили «плавающий» дом.

Офис за 900 миллионов продается в старом доме в Екатеринбурге
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Дом#Баня#Продажа#Недвижимость#Сауна#Екатеринбург#Земельной участок#Социальная инфраструктура
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