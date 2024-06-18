Реализация проектов по развитию местного самоуправления стартует в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
На расширенном заседании Совета по развитию местного самоуправления присутствовали главы 43 муниципалитетов УрФО. Главными спикерами встречи стали председатель Ассоциации «Города Урала» Алексей Орлов и сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления ВАРМСУ, член Президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.
Прежде всего хотелось бы выразить слова благодарности полномочному представителю президента Российской Федерации в УрФО Владимиру Владимировичу Якушеву за поддержку и решение провести нашу встречу в таком формате. Сегодня у нас проходит уникальное событие. Мы одними из первых в стране будем обсуждать указы президента Российской Федерации, направленные на развитие страны в период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, — открыл мероприятие Алексей Орлов.
Среди главных национальных целей были названы:
Наша задача — муниципальный диалог. Именно мы реализуем то, что принимается на федеральном уровне. Для нас важно, чтобы вы аккумулировали идеи и передавали их напрямую в ВАРМСУ. После этого пройдет подготовка доклада, который направят председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину. Каждый из вас может указать то проблемное поле, которое необходимо обсудить с Правительством. Хочется отметить и обязательную работу с населением: не закрывайтесь от народа, ведите с ним диалог, отвечайте на запросы, по возможности читайте комментарии и приглашайте на прием для обсуждения проблем, — высказалась Ирина Гусева.
По мнению спикеров, в муниципалитетах Урала произошли кардинальные изменения. Они коснулись социальной сферы: повысилось качество жизни населения, появились новые детсады, школы, больницы. Кроме того, ускорилось благоустройство общественных пространств, расширились возможности для занятия спортом. Продолжают прирастать финансовые возможности городов. К примеру, Екатеринбург с 2019 года дополнительно получил свыше 30 млрд рублей на реализацию различных проектов. Бюджет Нижнего Тагила с 13 млрд рублей вырос до 28 млрд рублей. Еще один шаг к развитию — улучшение качества дорог и магистралей. Национальные проекты показали свою эффективность и в решении жизненных проблем. Так, на Урале ежегодно строят по 3 млн квадратных метров современного жилья, что является абсолютным рекордом.
Крайне важным является вовлечение в развитие муниципалитетов и малых населенных пунктов молодежного сообщества. Городские власти должны взаимодействовать с нашими молодежными объединениями. Это приводит к конкретным положительным результатам. Развитие городов во многом зависит от компетенции муниципальных команд, знания и умения использовать передовой опыт соседей. В этой связи большую работу проводит ВАРМСУ и Ассоциация «Города Урала», — добавил Алексей Орлов.
Подписанное трехстороннее соглашение даст новый виток развития местного самоуправления в УрФО.
В ходе встречи главы муниципалитетов делились опытом реализации задач, поставленных президентом РФ, а также запуском механизма инициативного бюджетирования. Мэр Челябинска рассказала о рекультивации большой городской свалки, что снизило негативную нагрузку на экологию почти на 30%. Глава Ирбита сообщил о мероприятиях, направленных на повышение туристической привлекательности города: развитии «Ирбитской ярмарки», создании новых гостиниц на условиях государственно-частного партнерства и многом другом.
Реализация национальных проектов — это один из самых важных вопросов. Это то, что позволяет развиваться нашим городам. И ни для кого не секрет, что за последние 5 лет мы реализовали столько инфраструктурных проектов, о которых мы когда-то еще не могли даже мечтать. Те новые национальные проекты, которые президент озвучил в послании Федеральному собранию, решат еще более глобальные проблемы. Это, конечно, и дефицит кадров, и демография, и многие-многие другие задачи. Я уверен, что те решения, которые сегодня будут приняты на стратегических сессиях, помогут развитию наших городов, — поделился мнением глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Отметим, Ассоциация «Города Урала» готова стать для ВАРМСУ опорой для координации и продвижения совместных проектов по развитию местного самоуправления. Все предложения по формирующимся национальным проектам, в том числе полученные на этом заседании, после детального анализа и обобщения направят полномочному представителю президента в УрФО.
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