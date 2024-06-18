Реализация проектов по развитию местного самоуправления стартует в Нижнем Тагиле

По мнению спикеров, в муниципалитетах Урала произошли кардинальные изменения. Они коснулись социальной сферы: повысилось качество жизни населения, появились новые детсады, школы, больницы. Кроме того, ускорилось благоустройство общественных пространств, расширились возможности для занятия спортом. Продолжают прирастать финансовые возможности городов. К примеру, Екатеринбург с 2019 года дополнительно получил свыше 30 млрд рублей на реализацию различных проектов. Бюджет Нижнего Тагила с 13 млрд рублей вырос до 28 млрд рублей. Еще один шаг к развитию — улучшение качества дорог и магистралей. Национальные проекты показали свою эффективность и в решении жизненных проблем. Так, на Урале ежегодно строят по 3 млн квадратных метров современного жилья, что является абсолютным рекордом.