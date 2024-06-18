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Реконструкция площади перед машиностроительным техникумом в Нижнем Тагиле

Реконструкция площади у машиностроительного техникума началась в Нижнем Тагиле

18 июня 2024, 08:27
Фото: tagilcity.ru
Реконструкция площади перед машиностроительным техникумом в Нижнем Тагиле
Обновление площади перед зданием НТМТ на Вагонке в Нижнем Тагиле началось в июне 2024 года. Подрядчик выполняет демонтажные работы, после будет непосредственный ремонт территории и установка различного оборудования.

Демонтаж плитки с подпорных стен и ступеней на площади перед техникумом в рамках исполнения контракта ведет «УБТ-сервис». Предстоит ремонт лестничных спусков, которые ведут на проспект Вагоностроителей и улицы Окунева и Орджоникидзе, а ступени и облицовка подпорных стен получат гранитную облицовку.

В проекте предусмотрено и обновления освещения: появятся новые фонари, а также архитектурная подсветка у памятника Ленину, который стоит в исторической части Вагонки уже не одно десятилетие. 

Реконструкция площади перед машиностроительным техникумом в Нижнем ТагилеРеконструкция площади перед машиностроительным техникумом в Нижнем Тагиле
Реконструкция площади перед машиностроительным техникумом в Нижнем ТагилеРеконструкция площади перед машиностроительным техникумом в Нижнем Тагиле
Реконструкция площади перед машиностроительным техникумом в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru
На площади перед техникумом будет уложена тротуарная бетонная плитка. Также расположатся новые скамейки, урны и вазоны. Для студентов техникума особым удобством станет велопарковка. Запланированы и работы по озеленению - восстановление газонов на пространстве у здания техникума, а растущие здесь голубые ели будут сохранены, — сообщили TagilCity.ru в подрядной организации.

Для пассажиров общественного транспорта на площади оборудуют новый закрытый остановочный комплекс. Камеры видеонаблюдения станут дополнительным гарантом безопасности обновленной территории, отмечает компания-исполнитель работ.

Реконструкция площади перед машиностроительным техникумом в Нижнем ТагилеРеконструкция площади перед машиностроительным техникумом в Нижнем Тагиле
Реконструкция площади перед машиностроительным техникумом в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

Этот проект благоустройства в центре Дзержинского района Нижнего Тагила стал одним из победителей голосования жителей. Порядка 40 тысяч тагильчан проголосовали за данный объект, теперь его приведут в современный и безопасный вид в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Фото: "УБТ-сервис"
Нижний Тагил хорошеет: за какие объекты благоустройства могут голосовать горожане?
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