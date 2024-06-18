Реконструкция площади у машиностроительного техникума началась в Нижнем Тагиле

Этот проект благоустройства в центре Дзержинского района Нижнего Тагила стал одним из победителей голосования жителей. Порядка 40 тысяч тагильчан проголосовали за данный объект, теперь его приведут в современный и безопасный вид в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».