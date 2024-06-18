Ремонт площади в Тагиле, поиски девочки-инвалида, экоитоги и вспышка ботулизма

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
У здания машиностроительного техникума в Нижнем Тагиле обновят площадь. Работы начались в июне. Подрядчик отремонтирует лестничные спуски, уложит плитку, проведет новое освещение и подсветит памятник Ленину. Специально для студентов оборудуют велопарковку, а жители смогут порадоваться новым зеленым газонам.
В Нижнем Тагиле почти целые сутки искали девочку-инвалида, которая ушла из СНТ «Тагилстрой» и пропала. Родители сразу же забили тревогу: их 10-летняя дочь страдает ДЦП и нуждается в постоянной медицинской помощи. К поискам подключились волонтеры. В итоге девочку нашли живой. На вертолете ее эвакуировали в одну из детских больниц Тагила.
Над ЕВРАЗ НТМК прогремел странный взрыв, тагильчане снова дышали формальдегидом, а русло реки Тагил очистят от накопившегося мусора. TagilCity.ru рассказывает о самых значимых экологических происшествиях и событиях минувшей недели.
22 июня, в День памяти и скорби, над Нижним Тагилом зазвучат сирены. Таким образом тагильчане вспомнят о начале Великой Отечественной войны, когда фашисты напали на СССР. Сирены включатся в 14:15. В это время начнется минута молчания.
В трех городах России зафиксирована вспышка ботулизма. Тяжелой кишечной инфекцией заболели около 150 человек в Москве, Нижнем Новгороде и Казани. TagilCity.ru разбирался, могли ли опасные консервы, которыми заразились россияне, оказаться в магазинах Свердловской области.