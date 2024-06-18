tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 17:01

Published Сегодня, 17:01

Modified Сегодня, 17:03

Updated Сегодня, 17:03

Ремонт площади в Тагиле, поиски девочки-инвалида, экоитоги и вспышка ботулизма

Ремонт площади в Тагиле, поиски девочки-инвалида, экоитоги и вспышка ботулизма

18 июня 2024, 17:01
Фото: Изображение Midjourney
В Тагиле пройдет реконструкция площади перед машиностроительным техникумом. Тагильчане всем миром искали пропавшую девочку с ДЦП. TagilCity.ru подвел экоитоги недели. 22 июня в Нижнем Тагиле зазвучат сирены. В российских городах — вспышка ботулизма. Итоги Тагила и региона за 18 июня.

У здания машиностроительного техникума в Нижнем Тагиле обновят площадь. Работы начались в июне. Подрядчик отремонтирует лестничные спуски, уложит плитку, проведет новое освещение и подсветит памятник Ленину. Специально для студентов оборудуют велопарковку, а жители смогут порадоваться новым зеленым газонам.

Реконструкция площади у машиностроительного техникума началась в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

В Нижнем Тагиле почти целые сутки искали девочку-инвалида, которая ушла из СНТ «Тагилстрой» и пропала. Родители сразу же забили тревогу: их 10-летняя дочь страдает ДЦП и нуждается в постоянной медицинской помощи. К поискам подключились волонтеры. В итоге девочку нашли живой. На вертолете ее эвакуировали в одну из детских больниц Тагила.

Найденную девочку с ДЦП отвезли в больницу в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Над ЕВРАЗ НТМК прогремел странный взрыв, тагильчане снова дышали формальдегидом, а русло реки Тагил очистят от накопившегося мусора. TagilCity.ru рассказывает о самых значимых экологических происшествиях и событиях минувшей недели.

Итоги недели: формальдегид, взрывы на ЕВРАЗе, ликвидация свалки и работа волонтеров
Узнать подробнее

22 июня, в День памяти и скорби, над Нижним Тагилом зазвучат сирены. Таким образом тагильчане вспомнят о начале Великой Отечественной войны, когда фашисты напали на СССР. Сирены включатся в 14:15. В это время начнется минута молчания.

Сирены в Нижнем Тагиле прозвучат в День памяти и скорби
Узнать подробнее

В трех городах России зафиксирована вспышка ботулизма. Тяжелой кишечной инфекцией заболели около 150 человек в Москве, Нижнем Новгороде и Казани. TagilCity.ru разбирался, могли ли опасные консервы, которыми заразились россияне, оказаться в магазинах Свердловской области.

Вспышка ботулизма в городах России: есть ли опасность для Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Новый флагшток, тротуары на опасной дороге, награды тагильским медикам и тарифыВзрывы над ЕВРАЗом в Тагиле, суд над американским шпионом и формальдегидВалютная лихорадка, свалка костей, заразный клещ, старые покрышки и кладбище
#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Экология#Свердловская область#Помощь#Москва#Поиск#Волонтеры#Великая отечественная война#Реконструкция#Магазины#Освещение#Река Тагил#Сирены#Нижний новгород#Казань#Кишечная инфекция#ДЦП#Минута молчания#Плитка#Машиностроительный техникум#18+#Екатеринбург#Формальдегид#Тагил#Ботулизм#Девочка-инвалид#Лестничные спуски#Ленин#Велопарковка#Зеленые газоны#Пропавшая девочка#Опасные консервы
Подпишитесь
Реконструкция площади у машиностроительного техникума началась в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:27
Найденную девочку с ДЦП отвезли в больницу в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:56
Депутаты в Свердловской области будут лишаться мандатов за статус иноагента
Сегодня, 10:03
18,6 тысячи жителей Свердловской области пострадали от укусов клещей с начала сезона
Сегодня, 06:17
Дожди и грозы снова надвигаются на Свердловскую область
Сегодня, 04:41
Экс-инженер Александр Хлопотов скончался в Нижнем Тагиле
Сегодня, 04:26