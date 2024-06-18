Ремонт площади в Тагиле, поиски девочки-инвалида, экоитоги и вспышка ботулизма

В Нижнем Тагиле почти целые сутки искали девочку-инвалида, которая ушла из СНТ «Тагилстрой» и пропала. Родители сразу же забили тревогу: их 10-летняя дочь страдает ДЦП и нуждается в постоянной медицинской помощи. К поискам подключились волонтеры. В итоге девочку нашли живой. На вертолете ее эвакуировали в одну из детских больниц Тагила.