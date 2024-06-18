РЭО: Жители РФ научатся экопривычкам в МФЦ

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
В видеороликах рассказывается о переработке отходов, важности сортировки, вреде одноразовых пластиковых предметов для окружающей среды.
Издание newsnn.ru пишет, что генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал о большой роли экопросвещения в реформе отрасли обращения с отходами и построении экономики замкнутого цикла. По его словам, если не будет осознанного потребления, то эффект от инвестиций в инфраструктуру отрасли будет ниже, поскольку важно участие каждого. Поэтому РЭО старается экопросвещать россиян в самые удобные моменты. К примеру, можно с пользой провести время ожидания в МФЦ, посмотрев размещенные ролики, перенять полезные экопривычки и рассказать о них близким людям. РЭО создал большой медиабанк с экопросветительскими материалами, в том числе отснял 38 видеороликов на тему обращения с твердыми коммунальными отходами.
Регионы, в которых в МФЦ разместили экопросветительские видеоролики, — Калужская, Тверская, Волгоградская, Ивановская, Тульская, Кировская, Смоленская и Московская области, Республики Мордовия, Коми, Дагестан, Красноярский край.
PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко добавил, что такие видеоролики РЭО начали транслировать в 11 российских регионах. Посетители многофункциональных центров смогут посмотреть социальную рекламу, перенять новые экологические привычки. В планах РЭО — размещение роликов в МФЦ по всей Российской Федерации.