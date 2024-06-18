Смертельно больной житель США вымолил деньги для семьи перед кончиной

Карен Коффман часто покупала билеты моментальной лотереи, но ей особо не везло. Но за две недели до смерти своего мужа Роберта, с которым прожила в браке 31 год, она приобрела очередной билет на автозаправке за 20 долларов. А спустя некоторое время в магазин, где она работала, пришли представители лотерейной компании, объявили о выигрыше и вручили церемониальный чек. По признанию женщины, она стояла словно оглушенная несколько минут, пока ее коллеги не убедили ее в том, что это правда.