Смертельно больной житель США вымолил деньги для семьи перед кончиной

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Роберт Коффман страдал от неизлечимого онкологического заболевания — злокачественной опухоли головного мозга. Однако самым большим страхом мужчины был не страх смерти, а то, что его жена Карен останется без средств к существованию после его кончины. Однако за две недели до смерти он смог наконец расслабиться. Об удивительной истории любви и везения рассказывает Associated Press.
Карен Коффман часто покупала билеты моментальной лотереи, но ей особо не везло. Но за две недели до смерти своего мужа Роберта, с которым прожила в браке 31 год, она приобрела очередной билет на автозаправке за 20 долларов. А спустя некоторое время в магазин, где она работала, пришли представители лотерейной компании, объявили о выигрыше и вручили церемониальный чек. По признанию женщины, она стояла словно оглушенная несколько минут, пока ее коллеги не убедили ее в том, что это правда.
В интервью журналиста Карен Коффман рассказала о необычном совпадении: ее смертельно больной муж не находил себе места, так как опасался за судьбу жены после его смерти. Роберт боялся, что она не сможет свести концы с концами. Он буквально молился о разрешении ситуации, и его просьба была услышана.
Мужчина умер через две недели после этого события. Карен, которая сразу же уволилась из магазина, пообещала, что ее жизнь изменится: она собирается переехать в солнечную Флориду и исполнить давнюю мечту — побывать в Диснейленде.
Также она рассказала, что верит в удачу, поэтому продолжит играть в лотерею.