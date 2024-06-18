Советы путешественникам: где остановиться и что посмотреть на Бали

Отдыхать в южном районе Улувату предпочитают любители серфинга и йоги. Здесь же расположен аутентичный индонезийский базар, а также известный пляж Паданг. Город Убуд известен галереями искусства, а любители животного мира могут посетить Обезьяний лес — его дружелюбные жители давно наладили контакт с туристами.