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Modified Сегодня, 18:51

Updated Сегодня, 18:51

Советы путешественникам: где остановиться и что посмотреть на Бали

Советы путешественникам: где остановиться и что посмотреть на Бали

18 июня 2024, 18:51
Фото: 1MI
Совершаемое в одиночку путешествие имеет множество плюсов. Например, можно выбрать вид времяпрепровождения, не оглядываясь на предпочтения группы. На острове Бали также можно отлично отдохнуть без сопровождающих.

Самый популярный из индонезийских островов славится сказочными пейзажами и экзотической местной культурой. Туристы проводят время, купаясь в море и занимаясь серфингом, посещают экскурсии и развлекаются на вечеринках. Кроме того, гости Бали охотно знакомятся с уникальным бытом, искусством и привычками островитян.

Больше всего приезжих на Бали — с мая по октябрь, поскольку затем следует долгий сезон дождей, пишет newia.ru.

Гостям острова перед поездкой рекомендуется пройти курс прививок от ряда инфекционных болезней.

Прямого воздушного сообщения между РФ и Индонезией не предусмотрено. Российские туристы выбирают рейсы с пересадками в Дохе, Стамбуле, Дубае и других городах мира. Тридцатидневную визу туриста оформляют по прибытии в аэропорт Бали.

Гостям острова рекомендуется посетить деревню Чангу и ее пляжные клубы La Brisa, Finns Beach Club и Potato Head Beach Club. А после веселой вечеринки можно отправиться на сеанс массажа в спа-салон.

Отдыхать в южном районе Улувату предпочитают любители серфинга и йоги. Здесь же расположен аутентичный индонезийский базар, а также известный пляж Паданг. Город Убуд известен галереями искусства, а любители животного мира могут посетить Обезьяний лес — его дружелюбные жители давно наладили контакт с туристами.

#Общество
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