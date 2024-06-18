Советы путешественникам: где остановиться и что посмотреть на Бали

Posted Сегодня, 18:51
Published Сегодня, 18:51
Modified Сегодня, 18:51
Updated Сегодня, 18:51
Самый популярный из индонезийских островов славится сказочными пейзажами и экзотической местной культурой. Туристы проводят время, купаясь в море и занимаясь серфингом, посещают экскурсии и развлекаются на вечеринках. Кроме того, гости Бали охотно знакомятся с уникальным бытом, искусством и привычками островитян.
Больше всего приезжих на Бали — с мая по октябрь, поскольку затем следует долгий сезон дождей, пишет newia.ru.
Гостям острова перед поездкой рекомендуется пройти курс прививок от ряда инфекционных болезней.
Прямого воздушного сообщения между РФ и Индонезией не предусмотрено. Российские туристы выбирают рейсы с пересадками в Дохе, Стамбуле, Дубае и других городах мира. Тридцатидневную визу туриста оформляют по прибытии в аэропорт Бали.
Гостям острова рекомендуется посетить деревню Чангу и ее пляжные клубы La Brisa, Finns Beach Club и Potato Head Beach Club. А после веселой вечеринки можно отправиться на сеанс массажа в спа-салон.
Отдыхать в южном районе Улувату предпочитают любители серфинга и йоги. Здесь же расположен аутентичный индонезийский базар, а также известный пляж Паданг. Город Убуд известен галереями искусства, а любители животного мира могут посетить Обезьяний лес — его дружелюбные жители давно наладили контакт с туристами.