В Екатеринбурге продажи квартир в новостройках выросли на 37 процентов

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Спрос на жилье в новостройках в Екатеринбурге достиг пика в мае 2024 года среди всех месяцев текущего года. Всего за первые пять месяцев было заключено 9,8 тысячи сделок. Эксперты отметили, что в июне ожидается дальнейший рост спроса, так как это последний месяц, когда можно воспользоваться государственной программой льготной ипотеки. Девелоперы призывают покупателей не упустить свой шанс, пишет УралПолит.Ru.
Особо активно растет спрос на небольшие квартиры. Доля продаж таких квартир до 30 квадратных метров и от 30 до 40 квадратных метров в мае превысила 51%. В предыдущие месяцы доля этих жилплощадей составляла 45%.
Маленькие квартиры остаются самыми популярными. Это объясняется увеличением цен на жилье. Средняя стоимость квадратного метра по всему городу превысила 150 тысяч рублей.