В Екатеринбурге продажи квартир в новостройках выросли на 37 процентов

По итогам мая было продано около 3 тысяч квартир на первичном рынке. Это на 30 процентов больше, чем в апреле этого года, и на 37 процентов больше, чем в мае прошлого года. Информацию об этом сообщили аналитики из сервиса мониторинга рынка недвижимости «Объектив. РФ».