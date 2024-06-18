В Екатеринбурге женщину с больным младенцем отказались принимать в поликлинике

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Семья недавно переехала в деревню Шайдурово под Сысертью, но с момента рождения малыша к ним никто не пришел. Тогда мама пробовала прикрепиться к поликлинике по месту прописки, но ничего не вышло, пишет Ура.ру со ссылкой на женщину.
Она отметила, что ей посоветовали проходить врачей платно. Однако, по ее словам, запись везде возможна только через месяц.
После выписки из роддома семья сама ездила дважды к врачу, но им сначала сообщали, что он болеет, а затем стали разводить руками. Кроме того, в больнице в Сысертском ГО отсутствуют узкие специалисты. Женщине посоветовали наблюдаться в городе. Однако ей отказали в прикреплении. Также отказано и в приеме у педиатра.
В Минздраве региона рассказали, что пациент может быть прикреплен к больнице по месту прописки. Соответственно, помощь на дому ему должны оказывать врачи оттуда. Также как и проводить плановые посещения.
Ранее стало известно, что 15 июня в больнице в Екатеринбурге скончался месячный ребенок. У новорожденного была кишечная инфекция.