В Екатеринбурге женщину с больным младенцем отказались принимать в поликлинике

После выписки из роддома семья сама ездила дважды к врачу, но им сначала сообщали, что он болеет, а затем стали разводить руками. Кроме того, в больнице в Сысертском ГО отсутствуют узкие специалисты. Женщине посоветовали наблюдаться в городе. Однако ей отказали в прикреплении. Также отказано и в приеме у педиатра.