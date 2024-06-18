В Тугулыме у любителя приложиться к бутылке за рулем отобрали Audi

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Первый раз его лишили прав на 1 год 6 месяцев в августе 2023 года, однако уже в феврале 2024-го мужчина попался на повторном правонарушении, сообщает пресс-служба свердловского ГАИ.
В ходе дознания водитель, пытаясь избежать конфискации автомобиля, доказывал, что транспортное средство он ранее продал. В подтверждении своих слов он представил договор купли-продажи. Однако выяснилось, что по факту мужчина все еще владеет авто — перерегистрации в ГАИ не было.
За пристрастие к выпивке за рулем жителя Тугулыма наказали повторным лишением прав на 2 года 6 месяцев, исправительными работами на 300 часов. Иномарка Audi была конфискована в пользу государства.
Ранее жительница Нижнего Тагила срочно продала автомобиль, чтобы избежать конфискации.