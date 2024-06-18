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Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 14:54

Updated Сегодня, 14:54

Автомобиль Audi конфисковали у жителя Тугулыма за пьяное вождение

В Тугулыме у любителя приложиться к бутылке за рулем отобрали Audi

18 июня 2024, 14:52
Фото: Изображение Midjourney

Автомобиль Audi конфисковали у жителя Тугулыма за пьяное вождение

Автолюбитель из Тугулыма второй раз попался на пьяном вождении. По приговору суда автомобиль у него конфискован.

Первый раз его лишили прав на 1 год 6 месяцев в августе 2023 года, однако уже в феврале 2024-го мужчина попался на повторном правонарушении, сообщает пресс-служба свердловского ГАИ.

В ходе дознания водитель, пытаясь избежать конфискации автомобиля, доказывал, что транспортное средство он ранее продал. В подтверждении своих слов он представил договор купли-продажи. Однако выяснилось, что по факту мужчина все еще владеет авто — перерегистрации в ГАИ не было.

За пристрастие к выпивке за рулем жителя Тугулыма наказали повторным лишением прав на 2 года 6 месяцев, исправительными работами на 300 часов. Иномарка Audi была конфискована в пользу государства.

Ранее жительница Нижнего Тагила срочно продала автомобиль, чтобы избежать конфискации.

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#Дарья Бобровицкая#Суд#Тугулым#ГАИ#Автомобиль#Договор#Исправительные работы#Наказание#Конфискация#Правонарушение#Екатеринбург#Пьяное вождение#Перерегистрация
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