В Тугулыме у любителя приложиться к бутылке за рулем отобрали Audi

В ходе дознания водитель, пытаясь избежать конфискации автомобиля, доказывал, что транспортное средство он ранее продал. В подтверждении своих слов он представил договор купли-продажи. Однако выяснилось, что по факту мужчина все еще владеет авто — перерегистрации в ГАИ не было.