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Вспышка ботулизма в городах России: есть ли опасность для Свердловской области

Вспышка ботулизма в городах России: есть ли опасность для Свердловской области

18 июня 2024, 09:42
Фото: Изображение Midjourney
В России сразу в нескольких городах зафиксирована вспышка ботулизма. О первых случаях заболевания стало известно 15 июня, за три дня число пострадавших выросло до 149 человек. Чем опасен возбудитель для человека и есть ли риск заражения для свердловчан — читайте в материале TagilCity.ru.

В каких городах зафиксирована вспышка ботулизма?

На вторник, 18 июня, случая заболевания ботулизмом выявлены в трех городах — Москве, Нижнем Новгороде и Казани. Больше всего заразившихся — в Москве, там в больницы попали 120 человек. По 14 человек заразились в Нижнем Новгороде и Казани. Все пострадавшие находятся в больнице, более половины — в реанимации в тяжелом состоянии.

Расследование Роспотребнадзора показало, что все отравившиеся употребляли в пищу салат лобио от сервиса доставки «Кухня на районе» либо ели салат, в состав которого входил тунец, фасоль и яблоко от компании «Гастропорт», и который, как пишут СМИ, продавался в магазинах «Вкусвилл».

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Что такое ботулизм и чем он опасен?

Ботулизм вызывает бактерия Clostridium botulinum. Из четырех разновидностей заболевания пищевая форма ботулизма является самой распространенной, на нее приходится порядка 99% всех случаев. Clostridium botulinum — анаэробная бактерия, поэтому главным источником заражения являются консервы или герметично закрытые домашние заготовки. Самое страшное, что консервы, содержащие ботулотоксин, не выглядят испорченными и не имеют постороннего привкуса или запаха. Иными словами, человек, употребляя зараженный продукт, не догадается, что ест яд. Ботулотоксин поражает желудочно-кишечный тракт и вызывает тяжелые нарушения в работе нервной системы. Нередко люди, заразившиеся ботулизмом и справившиеся с инфекцией, всю оставшуюся жизнь страдают от неврологических нарушений.

По словам врача-инфекциониста, главного внештатного специалиста Московской области по инфекционным болезням у детей Елены Мескиной, ботулизм является одним из самых страшных кишечных заболеваний. В беседе с News.ru она рассказала, что от момента заражения до проявления первых симптомов может пройти всего несколько часов. Комментируя вспышку заболевания в российских городах, врач подчеркнула, что с большой долей вероятности имели место грубы нарушения технологии производства на предприятии.

Я вас уверяю, что там точно будут нарушения: нелегальные источники поставок, просрочка, несоблюдение технологии приготовления или что-то еще. Опыт работы у меня большой, я точно знаю, что как только вспышка, тем более такая крупная, то причина всегда в грубейших нарушениях, — подчеркнула Елена Мескина.

Случаи заражения в российских городах расследует Роспотребнадзор. Следственный комитет по факту массового отравления возбудил уголовное дело.

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Есть ли опасность заражения для жителей Свердловской области?

Сервис доставки «Кухня на районе», по данным на конец 2023 года, не работал в городах Свердловской области. Еду от сервиса можно заказать в 10 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем и Великом Новгороде, Калуге, Твери, Ногинске, Коломне и Орехове-Зуеве.

С продукцией компании «Гастропорт» (бренд Take Eat Easy), с которой сотрудничают многие крупные торговые сети, в том числе «Вкусвилл», «Магнит», «Мираторг», «Перекресток» и «Азбука вкуса», все сложнее. На данный момент в СМИ обсуждается версия, что содержащий ботулотоксин салат от «Гастропорта» был приобретен в сети «Вкусвилл». Там сразу же сняли с продажи потенциально опасный продукт и начали внутреннее расследование. Однако в официальном комментарии торговой сети говорится следующее:

Нет никаких подтверждений, что ненадлежащего качества продукт мог быть приобретен в нашем магазине. Ситуация находится под нашим контролем, мы на постоянной связи с Роспотребнадзором.

Отметим, что в Екатеринбурге, по данным сервиса Яндекс.Карты, работают два магазина «Вкусвилл» — на улицах Куйбышева и 8 Марта. В других крупных городах — Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске, Серове, Асбесте — магазинов «Вкусвилл» нет.

Напомним, что недавно Свердловскую область потрясла серия отравлений продуктами местной торговой сети «Жизньмарт».

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