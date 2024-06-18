Вспышка ботулизма в городах России: есть ли опасность для Свердловской области

Ботулизм вызывает бактерия Clostridium botulinum. Из четырех разновидностей заболевания пищевая форма ботулизма является самой распространенной, на нее приходится порядка 99% всех случаев. Clostridium botulinum — анаэробная бактерия, поэтому главным источником заражения являются консервы или герметично закрытые домашние заготовки. Самое страшное, что консервы, содержащие ботулотоксин, не выглядят испорченными и не имеют постороннего привкуса или запаха. Иными словами, человек, употребляя зараженный продукт, не догадается, что ест яд. Ботулотоксин поражает желудочно-кишечный тракт и вызывает тяжелые нарушения в работе нервной системы. Нередко люди, заразившиеся ботулизмом и справившиеся с инфекцией, всю оставшуюся жизнь страдают от неврологических нарушений.