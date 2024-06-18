Выйти по УДО не получится: суд оставил главаря свердловской банды в тюрьме

В апреле 2024 года адвокат Кайля подал жалобу от его имени с просьбой смягчить наказание, однако Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказался удовлетворить прошение. Тогда апелляция легла на стол Свердловского областного суда. После рассмотрения судья также оставил действующий приговор в силе и отказался выпустить заключенного условно-досрочно.