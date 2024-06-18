Выйти по УДО не получится: суд оставил главаря свердловской банды в тюрьме

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Банда Дмитрия Кайля кошмарила водителей большегрузов в «нулевых». Пятеро членов ОПГ, вооруженные огнестрельным оружием, грабили и убивали дальнобойщиков. В 2010 году главарь был приговорен к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба облсуда.
В апреле 2024 года адвокат Кайля подал жалобу от его имени с просьбой смягчить наказание, однако Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказался удовлетворить прошение. Тогда апелляция легла на стол Свердловского областного суда. После рассмотрения судья также оставил действующий приговор в силе и отказался выпустить заключенного условно-досрочно.
Ранее суд в Екатеринбурге отказался смягчить наказание автохаму Новоселову, который запомнился фразой «Ты кому сигналишь, дядя?».