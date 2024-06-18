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Posted Сегодня, 05:37

Published Сегодня, 05:37

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

Житель Каменска-Уральского пропал два дня назад

Житель Каменска-Уральского пропал два дня назад

18 июня 2024, 05:37
Фото: Изображение Midjourney
В Каменске-Уральском исчез 33-летний местный житель. Его разыскивают с 16 июня 2024 года.

Свердловчанин вышел из дома на улицу и обратно не пришел. Вскоре начались его поиски, рассказали в региональном отряде «Лиза Алерт».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Волосы пропавшего мужчины русые, цвет глаз голубой. На нем были надеты светлая футболка с черным принтом, шорты и спортивная обувь темного цвета. Его разыскивают волонтеры поискового отряда.

Напомним, 17 июня 2024 года в лесу под Нижним Тагилом пропала девочка-подросток, имеющая инвалидность. Школьника ушла из коллективного сада «2 Тагилстрой» и обратно не вернулась.

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