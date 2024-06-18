Житель Каменска-Уральского пропал два дня назад

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
Свердловчанин вышел из дома на улицу и обратно не пришел. Вскоре начались его поиски, рассказали в региональном отряде «Лиза Алерт».
Волосы пропавшего мужчины русые, цвет глаз голубой. На нем были надеты светлая футболка с черным принтом, шорты и спортивная обувь темного цвета. Его разыскивают волонтеры поискового отряда.
Напомним, 17 июня 2024 года в лесу под Нижним Тагилом пропала девочка-подросток, имеющая инвалидность. Школьника ушла из коллективного сада «2 Тагилстрой» и обратно не вернулась.