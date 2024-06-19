13 школьников в Свердловской области получили 200 баллов на ЕГЭ

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Так, выпускница гимназии №161 в Екатеринбурге получила максимальные баллы по русскому языку и химии, выпускники СУНЦ УрФУ и общеобразовательной школы №14 в Серове получили 200 баллов за экзамены по русскому языку и физике, рассказали в Департаменте информполитики области.
Подростки из лицея, гимназии и школы в Серове стали стобалльниками по русскому языку и литературе, молодой человек из лицея №12 в Екатеринбурге получил отличные результаты за экзамены по математике и русскому языку, школьники из лицея №173 и СОШ №14 в Серове — по информатике и русскому языку, а выпускник из Невьянска получил самые высокие баллы за ЕГЭ по информатике и русскому языку.
Напомним, в 2024 году в Свердловской области стало в 2 раза больше стобалльников, чем в предыдущем году.