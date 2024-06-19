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13 школьников в Свердловской области получили 200 баллов на ЕГЭ

13 школьников в Свердловской области получили 200 баллов на ЕГЭ

19 июня 2024, 11:52
Фото: Изображение Midjourney
13 выпускников в Свердловской области получили 200 баллов за ЕГЭ в 2024 году.

Так, выпускница гимназии №161 в Екатеринбурге получила максимальные баллы по русскому языку и химии, выпускники СУНЦ УрФУ и общеобразовательной школы №14 в Серове получили 200 баллов за экзамены по русскому языку и физике, рассказали в Департаменте информполитики области.

Подростки из лицея, гимназии и школы в Серове стали стобалльниками по русскому языку и литературе, молодой человек из лицея №12 в Екатеринбурге получил отличные результаты за экзамены по математике и русскому языку, школьники из лицея №173 и СОШ №14 в Серове — по информатике и русскому языку, а выпускник из Невьянска получил самые высокие баллы за ЕГЭ по информатике и русскому языку.

Напомним, в 2024 году в Свердловской области стало в 2 раза больше стобалльников, чем в предыдущем году.

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