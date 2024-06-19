19 человек в Свердловской области утонули за три недели

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Среди утонувших четверо человек — дети. В связи со смертельными исходами на водоемах спасатели каждый день патрулируют местности около рек и озер, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
Во время патрулей сотрудники ведомства напоминают отдыхающим о том, что нужно соблюдать меры безопасности и следить за детьми.
Напомним, в Екатеринбурге на озере Половинное чуть не утонул маленький ребенок. Его сумели спасти сотрудник силового ведомства и сотрудник МЧС.