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19 человек в Свердловской области утонули за три недели

19 человек в Свердловской области утонули за три недели

19 июня 2024, 10:59
Фото: 1MI
В Свердловской области утонуло 19 человек в течение трех недель с начала июня 2024 года.

Среди утонувших четверо человек — дети. В связи со смертельными исходами на водоемах спасатели каждый день патрулируют местности около рек и озер, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Во время патрулей сотрудники ведомства напоминают отдыхающим о том, что нужно соблюдать меры безопасности и следить за детьми.

Напомним, в Екатеринбурге на озере Половинное чуть не утонул маленький ребенок. Его сумели спасти сотрудник силового ведомства и сотрудник МЧС.

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